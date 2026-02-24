網球｜黃澤林反勝為敗　負世界排名27位　墨西哥公開賽無緣晉次圈

縱然黃澤林（Coleman Wong）在ATP墨西哥公開賽外圍賽吞敗，但依然以「幸運負方」（Lucky Loser）身份遞補晉身主賽圈，今日（24日）與世界排名第27位的摩納哥球手華查洛（Valentin Vacherot）爭晉級。



黃澤林獲得第二次機會，幸運遞補至主賽圈，面對摩納哥的華查洛，是Coleman近兩項賽事中，第3名碰上的世界前30位球手。開賽初段，頭兩個發球局雙方互開多個Ace球，Coleman首盤錄得13個致勝球，第6局一度遇上破發危機時，Coleman接連開出Ace及兩個致勝球，化解危機，並順勢在翌局打破對方的發球局。第10局，黃澤林一度落後15：40，Coleman即連贏4分保發，同時以6：4拿下第一盤。

第二盤，黃澤林與華查洛至中段同在發球局保不失，Coleman第6局3次非受壓失誤，其後未能收復失地，以3：6遭華查洛扳回一城。決勝盤第一局，黃澤林在失誤數字增加，與華查洛周旋近12分鐘後再失守，Coleman在盤末再被破發，結果再負一盤2：6，力戰1小時56分鐘反勝為敗，在墨西哥公開賽首圈止步。