WBC2026｜台灣中華棒球隊龍恩傷勢好轉　料可飛日本出戰經典賽

【棒球．WBC2026】效力小熊的台美混血好手「龍仔」龍恩（Jonathon Long）左手肘傷勢傳來好消息！小熊教頭康索爾（Craig Counsell）受訪時表示龍仔恢復狀況良好，已能進行揮棒訓練，預計將於美國當地時間周五啟程前往日本與中華隊會合出征經典賽。



龍恩周日（22日）在春訓熱身賽擔任小熊先發第4棒兼一壘手時，4局下因隊友傳球偏差，導致接球時與跑者坎哈（Mark Canha）碰撞，龍恩隨後痛苦倒地，檢查後確認為左手肘扭傷。

據《芝加哥論壇報》報道，康索爾表示龍仔感覺好多了，已可簡單揮棒，讓許多台灣球迷鬆了一口氣，龍仔是中華隊在本屆經典賽重要戰力，在確認傷勢不會惡化的情況下，小熊同意讓他繼續代表中華隊出賽。

據中華職棒會長蔡其昌在社交平台透露，龍恩經過專業檢查的結果，骨頭也沒問題：

但因為酸痛狀況，球團希望多觀察幾天，所以將不會提前飛來台灣。

小熊球團26日將會做最後確認，希望龍恩能帶着100%的健康狀態幫助台灣，如果確認無虞，就會讓他直接飛日本宮崎報到。

