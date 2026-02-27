女子亞洲盃｜中國女足澳洲備戰　約戰兩澳職隊拍跳　模擬同組對手

【2026女子足球亞洲盃】亞洲盃開賽在即，中國女足訓練營安排在澳洲東海岸城市紐卡素作最後的備戰。



記者一行周四清早從悉尼出發，前往150多公里外的紐卡素。一路向北驅車約兩小時後，就來到了這個城市。相比中國隊小組賽所在地悉尼，這裏多了不少的清淨和悠閒。

中國女足的訓練場地就選在了位於市中心的二號體育場，這裏也是澳洲女足聯賽（澳女職）球隊紐卡素噴射機隊的主場。自本月20日抵達澳洲後，球隊已經在這裏集訓了將近一個星期。

上午的燦爛陽光斜斜地灑在草坪上，映襯着碧藍的天空。中國女足正在場上進行戰術演練，澳洲籍主教練米列錫（Ante Milicic）的指揮聲，與隊員們的呼喊聲此起彼伏，綠茵場上充滿了拼搏與專注的氣息。「這裏天氣條件好，還有海灘可以用於恢復，訓練場地和健身設施的標準也很高。我們可以在這裏開展大量高質量的訓練工作。」米列錫向記者介紹說。

在紐卡素期間，中國女足計劃踢兩場友誼賽，對手是澳女職球隊中岸水手女足和紐卡素噴射機女足。這兩支球隊將模擬中國隊小組賽對手朝鮮和烏茲別克的打法來比賽。「這是一個很大的優勢。在這裏進行這兩場比賽，將會給團隊帶來很大的幫助。」米列錫說。

中國女足是上屆亞洲盃冠軍，之後世界盃小組淘汰，無緣巴黎奧運，杭州亞運會獲季軍，此後，中國女足未在大賽中亮相。本次以衛冕冠軍的身份亮相在澳洲舉行的2026女足亞洲盃。（Getty Images）

在無緣2024年巴黎奧運會之後，中國女足經歷了很長時間的大賽空窗期。將於3月1日至21日在澳洲舉行的本次亞洲盃，將是檢驗球隊的一次「大考」。

信心一定是有的，加上我們現在有更多的年輕球員，新的面孔，她們都充滿着熱情和慾望，我相信我們在亞洲盃的舞台當中一定會打出積極進取的比賽。 女足隊員王霜自信地說

作為隊內資深球員，王霜代表國家隊踢過亞洲盃、奧運會和世界盃，取得過好成績，也經歷過遺憾。「不管是什麼樣的比賽，對我來說都是一種寶貴的經歷，」她說，「每一名球員只要是代表自己的祖國，能夠站在賽場上，都是充滿着無窮的動力的。」

從訓練場上走下來的時候，年輕球員王愛芳臉上掛滿了汗珠。20歲的王愛芳這次是第一次代表國家隊參加亞洲盃。「我很期待，希望能夠與整個團隊在比賽當中拿到好成績。」她說。

26日這天，恰好是隊長吳海燕的33歲生日。球隊已經準備好了在晚上慶祝的生日蛋糕。她對記者說，這是她最後一次參加亞洲盃了，肯定會更加珍惜比賽機會，儘自己的努力全力付出。「我們希望可以把鏗鏘玫瑰的精神傳承下去。」吳海燕說。

中國女足現任隊長吳海燕。（新華社）

這天紐卡素的風比較大，浪花一個接一個地衝向岸邊。上午訓練結束後，球隊來到海灘上進行「冷身」運動。姑娘們非常喜歡這裏的大海，迫不及待地走了進去。

有些隊員靜靜地站在海里；有些隊員還帶了小球在水裏玩；還有些隊員擺出了不同的姿勢讓隊友拍照。遠遠看去，最明顯的是高舉雙手作成的「V」字——願勝利屬於中國女足。

