全運會︱陳婉婷領江蘇女足奪金　力克王霜等三大國腳湖北隊獲大讚

全運會2025女子成年組足球決賽，由江蘇對湖北，雖然沒有香港隊，但有來自香港的教練陳婉婷（牛丸），她率領江蘇以1：0擊敗湖北奪冠，與球員一同站上頒獎台，獲頒金牌。牛丸的領軍表現獲內地媒體及網民一致大讚。



全運會2025．女子足球︱陳婉婷領江蘇女足奪金。（全運會）

湖北隊有王霜、姚偉、吳海燕三大國腳坐鎮，進攻能力強大，卻依然不敵江蘇，而且未能取得入球，主帥陳婉婷功不可沒。

陳婉婷獲內地媒體稱讚：「她的臨場指揮與執教功底再次得到印證」，更獲球迷直呼：「陳婉婷真的有點東西。」

陳婉婷曾帶領港超球隊東方，成為「全球第一位獲得男子足球頂級聯賽冠軍」的女性足球教練。4年前她一度被視為中國女足主帥繼任大熱門，中國足協當時最終選擇由名宿水慶霞接手，「牛丸」無緣執教鏗鏘玫瑰。

之後她轉為執教中國女足U16、升任青年軍技術總監，到2022年3月轉任中國女子超級聯賽球隊江蘇無錫主教練，終以「黑馬」姿態獲得亞軍，資歷更加豐富。就算在水慶霞離任、再次被內地媒體視為女國足新帥熱門，並再次未獲選中，她在內地繼續發展，今次帶領江蘇女足在全運會賽場奪冠，再次用實際成績證明自己的執教水平。