全運會︱陳婉婷領江蘇女足奪金如釋重負　過去4年曾面對許多挫敗

江蘇女足在全運會2025女子成年組足球決賽擊敗有王霜、姚偉、吳海燕三大國腳坐鎮的湖北隊，贏得金牌，香港教練陳婉婷（牛丸）獲內地媒體和網民盛讚為戰術大師。

金牌風光背後，其實是過去4年來全隊人的努力，從許多挫敗之中積累而成的進步和成長，「牛丸」接受本報訪問時坦言，感覺開心之餘亦是如釋重負。



全運會2025．女子足球︱香港教練陳婉婷領江蘇女足奪金。（IG）

陳婉婷2022年上任目標已是全運獎牌 「愈靠近2025年壓力愈大」

陳婉婷2022年3月出任江蘇女足主教練，帶領球隊出戰中國女子足球超級聯賽（女子中超），「感受當然係好開心啦，我2022年到江蘇女足，已經給予我2025年全運會獎牌任務，愈靠近2025年壓力愈大，加上過去數年我們以年輕球員為主，比賽期間有很多起伏，今年女超聯賽（女子中超）只是跟冠軍相差1分。」

她指出：「過去4年跟江蘇女足向着全運會方向發展，對比其他隊我們只用上自己省的球員，沒有依賴外援，而且過去1、2年盡可能給予年輕球員上場比賽，希望她們吸收多些經驗，到2025年可能用得上。」

全運會2025．女子足球︱江蘇女足贏得金牌是全隊4年來的努力，教練陳婉婷賽後被球員拋起慶祝。（IG）

部署4年全運會終領江蘇女足奪金 陳婉婷：「完成任務如釋重負」

牛丸過去4年領軍朝着全運會方向進發，「4年一度的任務，今次終於完成到了，對我來講是如釋重負，亦很感動。全隊上上下下過去幾年都付出很多，我們亦面對許多挫敗。今次全運會我們在一些關鍵的時候，做到一些關鍵的決定，印證過去幾年我們從那些失敗和挫敗當中吸取教訓，並學習和成長。」

陳婉婷坦言，贏得冠軍需要天時、地利、人和配合，同時感謝整個江蘇女足團隊，「大家都一齊付出了很多，所以很多謝球隊上上下下對我的支持與信任。」

中堅首戰爆鼻骨捱到最後 4強、決賽連續兩場末段入球顯韌力

她提到全運會賽程密集，「12日6場波的負擔真係好大，她們真的很辛苦，好坦白講主力球員踢了大部分時間」，牛丸更稱，「由第一場我們的中堅鼻骨骨折，都一路忍住唔做手術，捱到今日（17日）先做手術。」

「好多球員都好攰，有各種程度的大小傷病都忍住，基本上無人去提，呢兩個禮拜無人會話攰，無人會話痛，都係咬緊牙關撐落去，所以都好感動。」江蘇女足分組賽首仗已曾2：1擊敗有王霜、姚偉、吳海燕三大國腳坐鎮的湖北，分組賽2勝1和首名晉級；8強2：0勝四川；4強在先落後下半場前扳平，84分鐘再入一球反勝；金牌戰更力戰至90分鐘入球絕殺湖北，牛丸讚揚：「大家攞到最大精神意志克服面前的困難，我們4強那場亦是反勝，去到決賽都係90分鐘絕殺，球隊要展示到一定韌力先會有這些結果。」

全運會2025．女子足球︱陳婉婷領江蘇女足奪金。（全運會）

「證明香港運動員係得嘅，香港教練都有機會或能力挑戰更高水平」

今屆全運會由香港、澳門與廣東合辦，陳婉婷稱每日都在電話看到很多全運會新聞，去到比賽現場聽到好多廣東話感覺好親切，還有另一層意義是，「我覺得作為一個香港教練，可以帶領江蘇女足攞全運會金牌都好大意義。（今屆全運會）印證到我們香港運動員係得嘅，我哋香港教練都有機會或者有能力去挑戰更加高的水平」。

她希望本地教練和運動員可以通過這些大賽，告訴自己：「我們可以挑戰更高，走出comfort zone（舒適圈），證明自己的能力。」

全運會2025．女子足球︱陳婉婷指出發前已做好備戰，亦有針對決賽對手湖北隊主將王霜作部署。（全運會）

出發前江蘇女足針對防守和死球下功夫

對於決賽能夠擊敗曾效力巴黎聖日耳門的中國女足王牌前鋒王霜帶領的湖北隊，獲封為「戰術大師」，牛丸並不感到意外，而且備戰和部署早在今次賽事前已展開，「湖北係好強，因為她們擁有幾個國腳中的主力核心球員，但對她們並不陌生，因為聯賽、盃賽均曾對戰，今屆全運會分組賽亦對過（按：江蘇當時贏2：1）。」

她續稱：「坦白講，12日踢6場比賽，賽前根本不夠時間備戰每場比賽，所有備戰都是出發前已經做好。出發前我們主要針對了聯賽時的不足和（全運會）密集的賽程，特別在防守和死球上做功夫，對比聯賽我們轉變了防守那一套，拿了冠軍叫人做有用，因為足球沒有對或錯。」

全運會2025．女子足球︱江蘇女足贏得金牌。（全運會）

陳婉婷不滿球隊上半場表現 趁中場及時調整心理和戰術

「我們知道幾位國腳大賽經驗較我們豐富，閱讀球賽能力較我們強，球場上所作決定很多時都很關鍵。我跟球員說，我們先放開些，因為比賽前大家都很緊張。」牛丸直言，不滿意麾下在上半場的表現，「我覺得上半場我們踢得好差、好緊，大家唔夠膽，好怯。半場在心理上和戰術上調整過，陣型由4-3-3改成3-4-3，去到下半場主導返個比賽。」

對手無疑有個人能力突出的球員，她亦逐一作出針對部署，「例如王霜喜歡在右路以左腳拐入禁區射門，各樣嘢都有部署，不過坦白講，只有一日時間，除咗恢復之外都做不到太多，多謝球員盡可能在僅有的體力下執行比賽的戰術部署。」

陳婉婷曾帶領港超球隊東方成為「全球第一位獲得男子足球頂級聯賽冠軍」的女性足球教練，寫下健力士世界紀錄。（資料圖片）

金牌背後更重大意義——為鏗鏘玫瑰帶來新血

江蘇女足這面全運金牌，絕對得來不易，聽陳婉婷娓娓道出過去4年來的起跌，實在是整支團隊一起共同努力、迎難而上過後的豐碩成果，而且意義絕對不止於一面金牌，或是一位香港教練突破舒適圈寫下的重大成就——江蘇隊在牛丸領軍下培育出一批高質素年輕球員，正好為正處於青黃不接和轉型期的中國女足，培養未來接班人。

過去數年，陳婉婷先後曾兩度傳出為接任中國女足主帥的熱門人選，2021年那次終由前中國女足主將水慶霞出任，她領軍出戰2023女子世界盃，卻在分組賽出局，寫下歷來最差戰績，同年11月離任；2024年那次，再次由領軍經驗較豐富的前澳洲女足教練米列錫（Ante Milicic）接掌，兩次落選均有不少內地球迷為牛丸感到不值。

陳婉婷曾帶領港超球隊東方成為「全球第一位獲得男子足球頂級聯賽冠軍」的女性足球教練，寫下健力士世界紀錄，她之後回中國發展，執教中國女足U16，再升任青年軍技術總監，至2022年3月轉任江蘇女足主教練，首季即以「黑馬」姿態獲得女子中超亞軍。今次帶領江蘇女足在全運會賽場奪冠，再次用實際成績證明自己的執教水平。