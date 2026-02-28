WTT新加坡大滿貫｜首冠誕生　混雙巴西情侶爆冷三局橫掃世一組合

撰文：全言乒乓
乒乓球WTT新加坡大滿貫賽周五晚（27日）誕生首冠，巴西情侶組合卡達雲奴（Hugo Calderano）／高橋布魯娜（Bruna Takahashi）在混雙決賽中發揮神勇3：0橫掃世界排名第一的韓國總決賽冠軍林鐘勳／申裕斌登頂，贏球後兩人激動不已、久久相擁。

本站比賽國乒混雙兩大王牌王楚欽／孫穎莎、林詩棟／蒯曼均未參戰，黃友政／陳熠發揮不佳，0：3不敵陳顥樺（香港）／金娜英（韓國），8強止步；另一對名將林昀儒／鄭怡靜（中華台北）亦輸給了這對黑馬。松島輝空／張本美和（日本）則是2：3不敵邱黨／雲達（Sabine Winter，德國）。

最終世界排名第一的林鐘勳／申裕斌晉級決賽與卡達雲奴／高橋布魯娜相遇，雖然前兩人去年底才連贏「莎頭」、「棟曼」斬獲WTT香港總決賽冠軍，但本站比賽兩次遇險、狀態不是很理想，決賽同樣面臨考驗。

混雙決賽組合的晉級之路

林鐘勳／申裕斌：

3：2　阿歷斯勒邦（Alexis Lebrun，法國）／大藤沙月（日本）
3：0　邱黨／雲達（德國）
3：2　陳顥樺（香港）／金娜英（韓國）

卡達雲奴／高橋布魯娜：

3：0　Youssef Abdel-Aziz／Mariam Alhodaby（埃及）
3：0　Manush Shah／Diya Parag Chitale（印度）
3：1　黃鎮廷／杜凱琹（香港）。

雖然林鐘勳／申裕斌的排名更高，但可以看出他倆的晉級之旅明顯更加艱難，兩次面臨出局，決賽同樣面對考驗，結果崩盤了。

卡達雲奴／高橋布魯娜直落三盤擊敗林鐘勳／申裕斌奪冠

比賽開始後，卡達雲奴／高橋布魯娜迅速發動，取得領先優勢，打出了歐美運動員力量大、旋轉足的特點，反觀韓國組合失誤頻頻，完全沒有狀態，結果很快便被對方以11：7拔得頭籌。

第二局卡達雲奴／高橋布魯娜氣勢更盛，依舊通過高質量弧圈球破防，這次以更大的差距11：6再下一城，手握兩局，勝利在望。

第三局雙方打得比較膠着，巴西組合開局0：4落後奮起直追，緊接着4：8。卡達雲奴／高橋布魯再連得5分反超，但很快又9：10、10：11出現賽點，不過二人最終還是穩住陣腳以13：11逆轉，擊敗頭號種子林鐘勳／申裕斌斬獲冠軍。

【本文獲「全言乒乓」授權轉載，微信公眾號：dragoncattt】

乒乓球
韓國運動員
申裕斌
全言乒乓