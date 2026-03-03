西甲｜皇馬主場爆冷不敵基達菲　疑排陣輕敵致慘吞兩連敗

西甲第26輪在周一（3日）凌晨爆出冷門，皇家馬德里主場0：1不敵基達菲，18年來首次主場負於對手。皇馬上輪比賽作客輸球，已是15年來首次負於奧沙辛拿，此番在西甲遭遇兩連敗，皇馬由一度反超巴塞隆拿2分變成現在較巴塞隆拿落後4分。



皇馬主帥艾比路亞（Alvaro Arbeloa）早已被指戰術修為不足，今季季中接替前主帥沙比阿朗素（Xabi Alonso）之後，更重用如魯迪格（Antonio Rüdiger）等皇馬硬淨型球員。

當比賽進行到第26分鐘，魯迪格在和基達菲邊後衛迪亞高尼高（Diego Rico Salguero）拼搶後，落地時連續用膝蓋頂撞迪亞高尼高頭部。對於魯迪格這個惡意傷人動作，球證吹罰犯規後竟然沒出紅牌，連黃牌都沒有，視頻助理裁判（VAR）亦沒有介入。

艾比路亞在今仗正選陣容派出18歲的中場小將皮納爾（Thiago Pitarch），在缺少了麥巴比（Kylian Mbappe）的皇馬進攻效率低下，反而是基達菲的快速反擊有聲有色。第39分鐘，魯迪格頭球解圍不遠，馬田辛列安奴（Martin Satriano）直接凌空勁射為基達菲取得領先，皇馬始終未能扳平比分。

皇馬確實對基達菲取得過很多大勝，2015年5月在西甲主場以7：3大勝，艾比路亞在那場比賽為皇馬正選上陣，現任阿仙奴隊長馬田奧迪加特（Martin Odegaard）則後備出場入替上演帽子戲法的C朗拿度（Cristiano Ronaldo），挪威小將完成代表皇馬的首秀。可是皇馬今非昔比，在艾比路亞帶領下，已經沒有太多可以輕鬆拿捏的對手了。

補時第5分鐘，替補出場的18歲阿根廷國腳馬斯坦度奴（Franco Mastantuono）疑似長時間對主裁判出言不遜，被直接紅牌罰下。皇馬18年來首次主場負於基達菲，兩名18歲小將馬斯坦度奴和皮納爾為成長交出學費。

