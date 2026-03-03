網球︱黃澤林重遇伊美亞再次激戰3局　印地安泉大師賽外圍賽止步

香港網球代表黃澤林（Coleman Wong）赴美出戰ATP1000級別的印地安泉大師賽，重遇1月在澳網外圍賽最後一圈的對手、來自瑞典的伊美亞（Elias Ymer），今次同樣跟對方激戰三盤，可惜再次飲恨，無緣晉級下一輪賽事。



黃澤林到美國出戰印地安泉大師賽。（資料圖片／Getty Images）

黃澤林重遇伊美亞再次激戰3局

世界排名174的伊美亞，首盤保住發球局後隨即打破黃澤林的發球局，雙方之後互保發球局，伊美亞順利以6：3贏得此盤。第二盤戰至第6局，Coleman落後15：30之際連贏3分，把握機會成功「破發」，取得4：2優勢，並回敬一盤6：3，大分追平1：1。

第三盤戰況相當激烈，其中5局要戰至刁時，當中以伊美亞的發球局受壓更大，單是第5局便5度刁時，伊美亞花上18分鐘32秒才能保發。雙方均未能在此盤「破發」，打成6：6須靠tie-break決勝。

伊美亞繼澳網外圍賽後再次擊敗黃澤林。（資料圖片／Getty Images）

伊美亞7次解除破發危機 黃澤林開出16個Ace仍敗陣

Coleman凌厲的發球，在關鍵時刻失寧。伊美亞發球先得一分，Coleman在tie-break首個發球未能得分，之後一球更發球雙錯誤，輪到伊美亞發球再得一分，黃澤林一度落後至0：4。

Coleman未有放棄，14板來回力追一分，繼而連續開出兩個Ace，追至3：4，可惜之後雙方得分如梅花間竹之下，伊美亞以7：5在tie-break獲勝，並以6：3、3：6、7：6（7：5），盤數2：1晉級下一圈。

29歲的伊美亞，巡迴賽經驗明顯更豐富，黃澤林遺憾連續兩次與這位瑞典好手激戰三盤均未能過關，不過從數據可見黃澤林表現與伊美亞不相伯仲，今場Coleman開出16個Ace，較對手多8個，而且發球成功率、發球得分以至整體得分均更勝一籌，只是33次非壓力失誤（Unforced Errors）較對手多8次。伊美亞今仗最值得Coleman學習的地方，是他8次面對破發危機，竟多達7次成功解除，可見韌力和心理質素相當高。