棒球｜WBC2026開戰　中華台北對澳洲比賽湧入逾4萬球迷　震驚日媒

2026年世界棒球經典賽（WBC）今日（5日）揭幕，在東京巨蛋上演的C組賽事，由中華台北隊打頭對澳洲，最終中華台北以0：3不敵對手。



賽後大會公布，今場比賽共有40523名觀眾進場觀戰，為東京巨蛋帶來相當熱烈的比賽氣氛。

+ 11

由於中華隊今屆分組賽全數在東京巨蛋舉行，大批台灣球迷特地跨海到日本應援，球場內外隨處可見身穿「Team Taiwan」球衣、手持國旗的球迷，讓東京巨蛋彷彿成為中華隊的主場。

儘管比賽安排在平日上午進行，仍吸引超過4萬人到場觀戰，中華隊應援團整齊響亮的加油聲充滿全場，也讓日本媒體相當驚訝，直呼現場氣氛宛如不在日本。

相關閱讀：WBC2026｜大谷翔平確定不投球只負責打擊 道奇：已和日本隊談好

+ 4

延伸閱讀：

WBC/澳洲3左投聯手完封！中華隊僅3安吞敗 日名將：投球類型不同

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】