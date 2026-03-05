WBC2026｜中華台北負澳洲出線現暗湧　明鬥日本王牌先發山本由伸

2026年世界棒球經典賽今日（5日）正式開打，中華台北在預賽首戰以0：3不敵澳洲，打線全場遭壓制未能得分，吞下本屆賽事首敗。



澳洲隊在比賽後段發動攻勢，捕手Robbie Perkins與2024年MLB選透狀元Travis Bazzana先後開轟拉開差距，中華隊最終被完封，也讓分組戰局一開賽就面臨壓力。

相關閱讀：WBC2026開戰 中華台北對澳洲比賽湧入逾4萬球迷 震驚日媒

+ 11

輸掉首戰後，中華隊幾乎沒有調整時間，明日（6日）上就要迎戰衛冕日本。日本隊已公布，首戰將派出王牌投手山本由伸先發。他在賽前記者會表示，目前無論身體狀況或整體狀態都非常理想，自己已準備好全力投球，希望以最佳表現扛起球隊首戰任務。

面對山本由伸強大的速球與變化球壓制力，中華隊打線如何提升上壘率將成為比賽關鍵。首戰未能得分的情況下，若能在比賽前段把握有限機會、製造攻勢，將有機會改變戰局；而在首戰落敗後，盡快穩定節奏、重整攻守表現，也將是對抗強敵日本的重要課題。

+ 6

延伸閱讀：

WBC/張育成嘆「差臨門一腳」！談主審好球帶爭議：比賽一部分

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】