WBC2026｜韓國隊奇蹟勝澳洲晉級　曾擊敗韓國的中華台北反被淘汰

【WBC2026】世界棒球經典賽小組賽最後一戰，韓國隊在背水一戰的情況下，以7：2擊敗澳洲，不僅成功晉級複賽，也因達成晉級所需條件，被韓國媒體形容為「東京奇蹟」。



韓國隊前一戰在延長賽不敵中華台北隊，使得晉級情勢陷入險境。此役對澳洲不僅必須贏球，還得至少贏5分且失分不能超過2分，條件相當嚴苛。

比賽開始後，韓國在首局就掌握機會，文保景（Moon Bo-kyung）轟出2分全壘打率先取得領先。比賽後段一度出現變數，8局下澳洲靠Travis Bazzana擊出安打追分，將差距縮小至4分，讓場面一度緊張。

關鍵9局上，韓國把握機會再添保險分，先是澳洲守備出現失誤送分，接著安賢民（Ahn Hyun-min）擊出高飛犧牲打再下一城，最終將比分拉開到7：2，剛好以5分差達成晉級條件，驚險闖進複賽。

韓國前一天輸給中華台北隊後，國內媒體與球迷出現不少檢討聲浪，如今戲劇性逆轉晉級，也讓韓國輿論瞬間沸騰。《My Daily》以「奇蹟發生了」形容這場勝利，《體育朝鮮》在標題直呼

沒有比這更戲劇性的事。

而《SPOTVNEWS》更直接稱這場比賽為「東京奇蹟」。

