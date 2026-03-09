WBC2026｜澳洲今屆超水準嚇壞日本完封中華台北　球迷熱議2大原因

2026世界棒球經典賽預賽C組的對戰隊伍中，澳洲成為本屆最引人注目的焦點，讓日本僅以1分險勝嚇出一身冷汗，更讓中華台北隊1分未得敗陣，目前2勝1敗成績可圈可點，網民們點出生理跟「賽程時間點」2大關鍵。



昨晚（8日）有網民在於PTT棒球版發文表示，觀察C組賽事後覺得澳洲隊「有夠硬」，雖然陣中MLB球員不多，整體實力約與12強賽相當，這次卻展現出色的投打表現，讓他預測韓國隊周一晚上恐將陷入苦戰，因而好奇提問「澳洲為什麼那麼強？」

討論串湧入大量網民球迷回應，不少人從生理上的「體格優勢」分析，表示：

「問就是基因輾壓」

「澳洲一直是日本的心魔」

「白人的漢草（體格），光擊球初速就有差」

「澳洲就白人後代啊，如果又走美式訓練，就很容易變強」



也有人認為真正關鍵其實在於「賽程時間點」，因為澳洲職棒正規季賽才剛打完，全隊球員都還在高張力的「競技狀態」，有別於其他參賽國家這點與「有的是備戰狀態」其他國家選手的備戰情況截然不同，類似中華隊在12強賽時的優勢。

此論點明顯獲得較多網民的支持：

「人家賽季剛打完，手感還在」

「手感好連日本都快輸，WBC有利於南半球國家」

「他們手感就跟我們之前12強一樣剛賽季結束，反觀其他隊伍都還在春訓階段」

「澳洲職棒剛剛打完啊，狀態還在，其它都是剛開機」

「12強發揮很好有一半要歸功於季賽後打」



認為賽季結束後立即參賽的時機優勢，正是澳洲隊能夠投打俱佳的主因。

