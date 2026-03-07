體壇札記｜捷克再戰WBC　以熱誠贏尊重　誓令國民自豪並愛上棒球

2026世界棒球經典賽（World Baseball Classic、WBC）周四正式展開，日本站分組賽中除了熟悉的日本、韓國、中華台北，以及大洋洲代表澳洲外，還有來自東歐的捷克隊。雖然捷克首兩戰都遭逢大敗，已無望出線淘汰賽，但這個非棒球運動傳統大國在這個項目的發展，卻完美地演繹了「小球隊大作戰」的真諦：要發展一項運動，第一步並非要盲目地花資源拼成績，而是應該培養興趣、了解文化、投入熱情。

由上屆首度亮相被各國以獵奇方式看待，最終取得一勝贏得入圍今屆賽事的入場券開始，捷克隊在通過比賽與各國建立的友誼幫助下，慢慢建立起隊型，用心地發展這項國民不熟悉的運動。縱使現時實力尚在起步階段，但捷克棒球隊對棒球文化的尊重和投入，已完全打動各地棒球迷。



今屆2026WBC捷克首兩仗均落敗，幾近無緣參加淘汰賽。（Getty Images）

世界棒球運動源於英國，然後由美國發揚光大。在WBC前身業餘世界大賽，除了首屆由英美碰頭，之後一直都是美洲國家為主導，至後期就有亞洲的日韓和中華隊參與，歐洲球隊出現亦只限西歐國家如荷蘭、意大利、比利時、西班牙及德國等。

捷克的棒球文化不遜其他棒球強國。（Getty Images）

捷克這個東歐的內陸國家，最受歡迎的運動是足球、排球、冰上曲棍球、網球等，棒球人口不多。二戰期間，駐紮在歐洲的美軍將棒球作為軍中消遣活動傳回歐洲，並在當地民眾中流行起來。戰後，捷克和匈牙利等東歐國家都相繼成立了棒球會的雛型，這些球會為隨後幾十年建立的正式錦標賽和聯賽，奠下基礎。

捷克上屆WBC藉外圍賽首次晉級正賽，球員欣喜若狂。（Getty Images）

雖然當時許多東歐國家都視棒球為一項美國運動，在當時政治壁壘分明的世界難以普及，官方雖沒有明令禁止但亦不鼓勵參與，令項目能夠分到的資源非常少，例如捷克國內早期沒有棒球場，只能用閱兵的廣場來打球。不過自70年代起，捷克人通過文化交流計劃到過西方國家後歸國的留學生和老師，亦對棒球在捷克發展發揮了重要作用。通過一些非正式比賽逐漸發展成為有組織的球會，最終演變為正式聯賽。

自1950年代起就舉辦的棒球歐洲錦標賽，最初一直是西歐國家的玩意，直至1990年代開始，在蘇聯/俄羅斯率先參與後，捷克成為第二隊參加的東歐前共產國家，更在2014年取得第4名，去年更進一步取得季軍，這一切的進步，要歸功於他們上一屆2023年WBC能成功出線，登上這個棒球運動的國際大舞台。

捷克隊在2023年出現在WBC時，在各參賽國家的眼中確實是一隊神秘的新丁。賽事展開前，有日本媒體報道，當捷克的球員們踏進東京巨蛋時就像畢業旅行的少年，有球員還興奮表示：「這是我們第一次看到有屋頂的球場。」

當時外界對他們一無所知，在外媒眼中這支WBC新丁是「斜槓族」（Slasher），或者是台媒口中的「下班後國家隊」，因為捷克的球員大多是業餘球員，有人正職是消防員、有多位中學教師分別任教地理、體育和英文；有房地產經紀、有電力工程師、有市場營銷人士，連主教練Pavel Chadim本身也是神經科醫生。

在2023年WBC展開前，世人對捷克隊充滿好奇，連MLB官網介紹他們皇牌投手時，也以「消防員/投手」來強調他們的業餘身份。

當年美國職棒大聯盟（MLB）官網在賽前為他們拍了一段介紹片段，Pavel Chadim表示，他們當屆參賽的三大目標，是增加捷克國內棒球迷數目、鼓勵更多年輕人去參與棒球以及能藉小組尾二或以上成績晉級下屆WBC。結果他們辦到了，在登場首戰就反勝了中國隊。

捷克隊在2023年首次亮相WBC，首戰反勝中國隊打開勝利之門。（Getty Images）

當屆賽事捷克隊在國內亦備受關注，除了有200球迷遠赴日本作客觀戰，在國內亦有過百萬人收看電視直播，Pavel Chadim指棒球隊能有如此吸引力是過往難以想像，「以往國內電視業曾因為轉播欖球世界盃而取得成功，現在他們知道WBC也有很多收視了。」球隊認為得到國民認同對他們是強大的鼓舞。

雖然在2023年的WBC只取得1勝，但除了如願以償能躋身今年賽事外，亦收獲了場外的友誼、未來發展的資源和世界的尊重。

上屆WBC正職為電力工程師的捷克球員三振大谷翔平。（Getty Images）

捷克隊在上屆WBC第二場賽事遇上了最終奪冠的東道主日本隊，正職電力工程師的投手Ondrej Satoria令人意外地三振了大名鼎鼎的大谷翔平，連一眾隊友也興奮萬分，賽後大谷更進入捷克更衣室表示敬意，雙方更交換球衣。

捷克投手上屆WBC三振大谷翔平，賽後大谷前往捷克隊更衣室表達敬意，雙方還交換球衣。

上屆2023 WBC，日本隊佐佐木朗希投出觸身球擊手對手，卻成就一段暖心小故事。（Getty Images）

日本另一投手佐佐木朗希，則向對方球員Willie Escala投出觸身球擊中膝蓋，當下佐佐木已立即脫帽致歉。隔天佐佐木朗希更親自到捷克隊下榻的酒店向對方再表歉意，還帶了兩袋日本零食送給對方，一盡地主之誼，連教練Pavel Chadim都感到受寵若驚，要知當時佐佐木雖仍未登陸MLB，但已是人稱「令和怪物」的日職超新星。

捷克隊在亞洲廣結人緣，換來之後數年都得到來日本和台灣訓練及進行友誼賽的機會，大大增強了球員出外比賽的信心和適應不同地方比賽的能力。同時亦因為在2023WBC開始受到國內進一步的關注和成功增加了不少棒球迷，捷克棒協近年與國營的捷克電視台已簽署了合作協定，製作了不少關注捷克棒球動態的專題報道，使棒球運動得以進入捷克大眾的視野。球隊亦不負眾望，在2025年歐錦賽取得季軍，是捷克歷來的最佳成續。

2023年WBC，首次亮相的捷克隊最後僅得一勝，但贏得世界對他們的尊重。（Getty Images）

捷克隊今年的賽前目標已進一步提升，希望要證明自己這3年來沒有浪費時間，亦沒有浪費日本職棒、MLB及WBC對捷克棒球的幫助和支持，縱然今屆WBC捷克首兩戰都落敗（4：11不敵韓國、1：5不敵澳洲），但捷克棒球不斷進步和走去職業化，絕對是達標有餘。

雖然捷克在人口和經濟規模都不是歐洲最前列國家，令他們在MLB全球化計劃中難以成為重點推展的對象。不過捷克是歐洲少數棒球發展體系完整之餘，棒球文化又成功落地的國家，他們不同年齡層的青訓隊伍已努力在國際賽上爭取成績，而棒球產業和周邊商業操作亦追得上不少傳統強國，只要通過不斷投入，帶動國內棒球人口的增長，再結合建立商業模式，假以時日，職業化的聯賽可能真的會在捷克出現，再渺小都能達成大夢想。