乒乓球WTT重慶冠軍賽｜王楚欽狀態大勇3：0挫丹麥老將哥夫入16強

2026年世界乒乓球職業大聯盟（WTT）重慶冠軍賽周三（11日）進入第二個比賽日。中國選手王楚欽以3：0戰勝丹麥老將哥夫（Jonathan Groth）晉級16強，為衛冕之路取得「開門紅」。



王楚欽和哥夫同為左手持拍球員，兩人近一次交手是在2025年的WTT澳門冠軍賽上，當時王楚欽以3：1獲勝。

+ 7

當天，比賽首局雙方還處於適應和摸索階段，王楚欽在局末時頂住哥夫的攻擊，以11：8先下一城。第二局王楚欽一路高歌猛進，以11：3獲勝。

第三局，哥夫背水一戰進行反撲，一度取得5：1領先。但王楚欽強勢追擊，最終以11：7鎖定勝局。下一輪，王楚欽將迎戰德國選手法蘭斯卡（Patrick Franziska）。

王楚欽賽後表示，與哥夫交手多次，對對方有一定了解。尤其是WTT澳門冠軍賽後，自己做了針對性的戰術調整。

近期，王楚欽保持着不錯的競技狀態。他稱這得益於此前的訓練。第三次參與WTT重慶冠軍賽，他將繼續「做好自己，在比賽中總結得失，好好享受比賽」。

11日國乒選手共開展5場競技。午時，中國女單小將陳熠在隊友王曼昱爆冷「一輪遊」的情況下頂住壓力，以3：1力克韓國選手金娜英，為國乒守住了下半區的一條關鍵防線。

相關閱讀：乒乓球WTT重慶冠軍賽｜王曼昱首次敗予大藤沙月 球迷疑故意放水