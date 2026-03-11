乒乓球WTT重慶冠軍賽｜王曼昱首次敗予大藤沙月　球迷疑故意放水

周二晚（10日）舉行的一場WTT重慶乒乓球冠軍賽中，國乒奧運冠軍主力王曼昱苦戰一輪遊，不但被日本選手大藤沙月3：0淘汰，而且沒有一局打到關鍵分，第三局更是只拿到3分就崩盤，許多球迷對此大感意外，那麼王曼昱為何會出現這樣罕見的「慘敗」情況？難道真像一些球迷說的在養精蓄鋭準備月底的澳門世界盃？



就比賽戰況而言，王曼昱基本沒有發揮出自己的優勢，大藤沙月則是充分做到了揚長避短。

王曼昱、大藤沙月都是以高質量弧圈球破防的運動員，相對來說前者的優勢更大，一方面因為王曼昱進攻威脅不輸對方、而且穩定性更高，另一方面也因為她的防守明顯更勝一籌，身高臂長在護台方面的優勢也更大，所以要儘量通過兩個大角度突破身材矮小的大藤沙月防線。

然而在本次比賽過程中，王曼昱基本沒有發揮出自己的優勢，主動進攻回球落點單一，被動防守也未能耐心周旋、很快就被大藤沙月突破，結果讓對方打得非常舒服，這就使得以搏殺見長的大藤沙月愈戰愈勇，最終贏得全面勝利。

王曼昱的表現並非正常發揮，可能與身體狀況有關係，這也是與其打法特點相關的。

王曼昱是目前女運動員中單板質量最頂尖級別的選手，極強的手感配合高大的身材能讓她打出目前女乒天花板級別的進攻威脅，但代價就是對身體的依賴程度非常高，只要稍微出現傷病就可能導致狀態急劇下滑，類似本場比賽的情況在以前就發生過（例如2021年輸給香港杜凱琹）。

為什麼王曼昱經常奪冠但從未排名過世界第一？原因就在於她的技戰術體系容錯率相對低於孫穎莎、陳夢等人，狀態好的時候可以打敗所有頂尖高手，狀態差的時候像是換了一個人，這就是對單板質量過於依賴造成的問題，而這次比賽她也沒有打出自己的質量，結果便迅速崩盤輸球。

至於所謂王曼昱偷偷備戰澳門世界盃的說法毫無依據，實在不值一駁。關注乒壇的朋友們都知道，高手的狀態從來都不是保出來的，而是打出來的，越是輸得多的運動員，越容易被對手所輕視。在此之前，王曼昱從未敗過大藤沙月，如果為了保狀態而輸球，那麼對自己沒有任何好處，只會讓大藤沙月和日本全隊都更加輕視她。

而且在人才濟濟的中國乒乓球隊，輸外戰、尤其是輸日本運動員所帶來的壓力是空前的，王曼昱絕無可能故意「放水」輸大藤沙月，何況WTT冠軍賽只有單打項目、不用兼項，並不是非常勞累，原本就是世界盃的絕佳練兵場，王曼昱又何必損己利人呢？類似這樣的「陰謀論」就不值得散播。

【本文獲「全言乒乓」授權轉載，微信公眾號：dragoncattt】