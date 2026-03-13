WTT重慶冠軍賽｜王楚欽輕鬆晉級　國乒小將爆冷反勝世二莫利加特

WTT重慶冠軍賽周四（12日）開始16強爭奪，國乒選手王楚欽、蒯曼、溫瑞博順利晉級八強，温瑞博更是以3：1反勝世界排名第二的瑞典名將莫利加特（Truls Moregard），爆出當日最大冷門。



王楚欽3：0挫法蘭斯卡

世界排名第一的王楚欽對戰德國名將法蘭斯卡（Patrick Franziska）。整場比賽，王楚欽贏得較為輕鬆，以11：3、11：7、11：3「光速」下班，兩人上次交手是在2025年成都混合團體世界盃，王楚欽1：2負於法蘭斯卡。

「上次輸了我覺得還是因為混團的比賽性質，確實不好打，他發揮得很好，大家的水平都很高，誰輸誰贏都是臨場的瞬間，（我）也沒有打出自己的東西。今天五局三勝，自己的心態會好很多。」王楚欽說，

今天針對他的技戰術，自己有一些改變和預判。

小將溫瑞博爆冷反勝莫利加特

當天的最大冷門是國乒小將溫瑞博3：1反勝莫利加特。首局，莫利加特憑藉多變的落點11：8先下一城。第二局，莫利加特10：7率先來到局點，卻被溫瑞博10：10追平，此時莫利加特出現急躁情緒，溫瑞博則抓住機會，12：10扳平大比分。此後兩局，溫瑞博始終牢牢掌握着比賽節奏，憑藉強有力的正手和相持能力，以11：7、11：9拿下勝利。

賽後，溫瑞博給自己本場表現打七分，認為自己取勝的關鍵是「心態」。「面對世界第二莫利加特，我更多是專注在賽場上，一分分去拼。」溫瑞博說，

馬上勝利的時候，自己也容易着急，但想到自己在這種賽場贏一場球不容易，就很想去爭勝，想不留遺憾。

女單蒯曼3：1勝高橋布魯娜

蒯曼的對手是巴西選手高橋布魯娜（Bruna Takahashi）。蒯曼憑藉速度與落點控制，以11：4、11：6先下兩城。第三局，高橋布魯娜頑強地以13：11扳回一局。第四局，蒯曼以11：7拿下。賽後，蒯曼說：

今天一上來的調動和發揮是比較正常的，兩局後，對手在旋轉和前三板還是有些變化，自己在場上及時做了調整，但自己的節奏和命中率還有待提高。

