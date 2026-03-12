WTT重慶冠軍賽｜孫穎莎挫韓華裔名將朱芊曦　國乒女單7人僅1敗退

乒乓球WTT重慶冠軍賽周四（12日）繼續進行，國乒奧運冠軍主力孫穎莎亮相，與韓國華裔名將朱芊曦展開較量，結果孫穎莎3：0大獲全勝贏得開門紅勝利。至此，國乒女單首輪的較量全部結束，7位選手中的6人晉級16強，僅王曼昱遺憾輸日本選手止步首輪。



孫穎莎、朱芊曦都是中國乒壇培養出的運動員，不過前者一路晉升直至國家隊核心主力位置，排名穩居世界第1位；後者則是歸化韓國，曾經排名高達隊內第一，但因為長期無法參加世界大賽、亞洲大賽，目前已經下滑到了世界第17名，但在韓國女乒中仍然高達第二位。

在此之前，兩位選手曾3次交手，都是孫穎莎取得勝利，而其他國乒主力也沒有輸過朱芊曦，但後者的基本功非常紮實，所以每次對決中國隊選手都不敢怠慢。

比賽開始後，孫穎莎迅速發動連續贏球，打出了自己更高質量的進攻威脅，朱芊曦則是一如既往地通過穩定輸出與對方糾纏比分，但中間段未能頂住壓力被迅速拉開差距，最終孫穎莎在10：5領先後再贏1球，以11：5拔得頭籌。

第二局朱芊曦依舊發揮不佳，上來就連失4分陷入被動，隨後轉變思路以節奏、落點贏球，孫穎莎出現不適應情況6：1領先被追至6：4、7：6、8：7，隨後10：7錯失3分被追平，緊接着贏1球再失1個局點，12：11再次領先後女隊主帥馬琳叫出暫停進行調整，最終穩住陣腳以13：11再下一城。

第三局孫穎莎勝利在望但出現開局落後情況，朱芊曦背水一戰拼得比較兇，但短暫領先不久便被對方反超，隨後雙方你追我趕，孫穎莎一度6：8落後很快9：8逆轉逼韓國隊用掉暫停機會，隨後一鼓作氣以11：8結束戰鬥，由此而晉級女單16強繼續衝擊冠軍。

目前國乒女單首輪的對決已經全部結束，詳細戰況如下：

勝：

孫穎莎 3：0 朱芊曦（韓國）

陳幸同 3：0 Sofia Polcanova（奧地利）

蒯曼 3：0 Elizabeta Samara（羅馬尼亞）

王藝迪 3：1 Hana Goda（埃及）

陳熠 3：1 金娜英（韓國）

石洵瑤 3：0 袁嘉楠（法國）



負：

王曼昱 0：3 大藤沙月（日本）



接下來陳幸同與石洵瑤之間將爆發國乒內戰，其餘隊友將繼續迎接外戰考驗。

