大谷翔平戰畢WBC回歸道奇　明日熱身賽登板先發

洛杉磯道奇球星大谷翔平這次參加經典賽，被限制只能打擊、不能投球，不過在歸建母隊之後，他已確定會在明日（19日）的熱身賽登板先發。



大谷翔平先前向道奇隊告假兩周，前往日本參加經典賽，雖然打進8強，飛回邁阿密參賽，但最終敗給委內瑞拉出局，而他比賽打完後也迅速回到道奇的春訓基地訓練。

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大谷翔平這次參加經典賽，雖然被限制不能上場投球，但他在國家隊時仍有做投球練習，道奇總教練羅拔斯（Dave Roberts）今天受訪時表示，大谷翔平預計會在明天對上三藩市巨人的熱身賽先發登板，他說：

我認為明天投3到4局是合理的，我們只是利用現有的時間與條件，盡可能讓他為球季做好準備，他在日本隊時已經完成他的任務，現在就是讓他面對實戰打者，逐步拉長投球局數，在球季開始前完成調整。 Dave Roberts

羅拔斯透露，球隊計畫讓大谷翔平在3月23日或24日對上洛杉磯天使的熱身賽再次先發。

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