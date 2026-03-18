世界盃2026部分賽事破天荒YouTube直播　容許網紅現場拍片採訪

國際足協（FIFA）星期二（3月17日）宣布和YouTube達成合作夥伴協議，部分2026年世界盃足球賽將在YouTube破天荒直播，為全球球迷提供更多元的觀賽方式。



根據這項協議，世界盃的媒體夥伴可選擇在其YouTube頻道直播每場比賽的前10分鐘，也可以在YouTube上完整直播部分場次的比賽，這是世界盃歷史上的第一次。

此外，這些媒體夥伴也能在YouTube頻道上發布本屆世界盃的比賽精華片段加長版、幕後花絮、短視頻，以及點播內容（VOD，video-on-demand），並得到更多從YouTube內容中獲得收益的機會。

國際足協宣佈和視頻平台YouTube達成合作夥伴關係。（YouTube official blog）

視頻創作者獲現場訪問權限 注入新鮮視角

而且FIFA還會和YouTube合作，給予一批世界各地的YouTube創作者世界盃現場訪問權限，通過創作者的鏡頭觀看人物故事、戰術解析與幕後花絮，為賽事注入新鮮視角。

FIFA一些珍貴的舊影音資料，例如經典的時刻和全場比賽，也會上傳到FIFA的YouTube頻道上。獲選的視頻創作者也可通過FIFA數字檔案的特別訪問權限尋找素材，在賽前參與賽事宣傳。

FIFA秘書長格夫斯特倫（Mattias Grafstrom）說：

FIFA很高興地歡迎YouTube成為2026年世界盃的優選平台。通過聚焦FIFA的優質內容，並為媒體夥伴和創作者開創新的機會，此次合作將以前所未有的方式吸引全球球迷參與。

世界盃將於6月11日至7月19日在美國、加拿大和墨西哥舉行。這是賽事首次增加到48隊參賽，一共有多達104場比賽。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】