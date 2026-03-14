體壇札記｜伊朗足球強盛仍淪當權者工具　名宿多敢言政治後果自負

1998年在法國里昂的熱爾蘭球場上，當馬達維基亞（Mehdi Mahdavikia）將比數改寫成2：0時，伊朗球迷已準備狂歡，就算美國之後追回一球，也無阻這個伊斯蘭國度以2：1擊敗死敵——是不折不扣政治上的敵人。

美伊的敵對關係廿多年來沒有改善，伊朗精神領袖哈梅內伊早前更被美國及以色列聯軍殺死；家仇國恨，伊朗體育部長宣布今夏不會派隊參加在美國、墨西哥及加拿大舉行的世界盃，已貴為名宿並多次獲邀為世界盃抽籤的馬達維基亞，又會有什麼感想呢？畢竟，伊朗足球從來離不開政治。



相信當馬達維基亞數年前為2026世界盃亞洲區外圍賽抽籤時，未必想過祖國伊朗或會因戰事而缺席這屆世盃。（Getty Images）

當伊朗今年1月爆發民眾示威，政府血腥鎮壓時，馬達維基亞便在社交媒體上載了一張照片，是一個伊朗女人在一堆屍體中一臉哀傷地尋找親人，他寫道：「公義必會伸張。」他更認為，照片勝過千言萬言，如果有人看到此情此景依然無動於衷，便是「無人性」。

昔日伊朗隊長馬達維基亞經常為國內局面發聲，更曾公開聲援改革運動。（Getty Images）

早在2009年伊朗民眾發動「綠色革命」時，馬達維基亞已公開表明過政治立場。所謂綠色革命，是指當時艾哈邁迪內賈德在總統選舉成功連任，但競爭對手穆薩維認為選舉舞弊，大批民眾上街示威，要求伊朗政府改革，由於穆薩維的競選顏色為綠色，因此支持改革、爭取實現自由和民主的民眾都穿戴綠色衣飾。

馬達維基亞在德甲落班多年，效力法蘭克福時曾與另一亞洲球員、來自日本的稻本潤一做隊友。（Getty Images）

那時身為伊朗隊長的馬達維基亞，為聲援改革運動，在世界盃外圍賽於首爾作客韓國時，跟隊友戴上了綠色的腕帶，當中包括另一著名球星卡利米（Ali Karimi）。卡利米同樣關心國內政治，在今年1月民眾示威受鎮壓時，便曾去信國際足協會長恩芬天奴，呼籲關注事件，又找過利物浦球星沙拿，希望以他的影響力，聲援伊朗的人民。

馬達維基亞效力漢堡時，在歐聯遇上英超球隊阿仙奴。（Getty Images）

馬達維基亞與卡利米可說是代表着伊朗足球強盛的過去，前者在德甲落班多年，曾效力波琴、漢堡及法蘭克福等，於1978年出生、少一歲的卡利米，更效力過拜仁慕尼黑。兩人代表伊朗的次數都超過100次，馬達維基亞擁有110頂喼帽，卡利米更多達127頂；不過，他們為聲援改革的舉動，付出了代價，兩人其後都被強制於國家隊退役。

伊朗名宿卡利米一度是德甲班霸拜仁慕尼黑的主力。（Getty Images）

大抵足球領袖為人民發聲，是伊朗足球的「傳統」，兩人的前輩戴伊（Ali Daei）便曾多次公開批評政府。資深球迷肯定記得這位身高6呎2吋的高大中鋒，他跟中場巴赫利（Karim Bagheri）與矮小靈活的前鋒拍檔阿斯斯（Khodadad Azizi）可謂當時的伊朗「三劍俠」，是球隊在98世界盃的主力，馬達維基亞那時屬後起之秀，而卡利米要到98年尾才首度入選國家隊。

卡利米效力史浩克04時，曾與魯爾及法芬做隊友。（Getty Images）

戴伊在2006年退役，為伊朗上陣148場，取得108球，保持了國際賽最高入球紀錄一段不短的時間，到2021年才給C朗拿度打破；因此，他在國內的地位尊崇。2022年，伊朗年輕女子Mahsa Amini因穿戴頭巾未符合嚴格規定遭宗教警察逮捕，卻死於拘留所，引發「頭巾示威」；戴伊當時不時在社交平台聲援示威者，換來的是，他的護照遭扣留，而當年年尾其妻女乘搭飛機往杜拜時，所搭航班突然強制於伊朗境內小島降落，大抵當局是怕他們一家逃離伊朗。

3位伊朗名宿均有出戰2006世界盃：

不過，戴伊既沒流亡，但也沒噤聲，早前受訪時便說：「伊朗人民是世上任何東西都無法取代的。當官員及其子女在西方享受着自由、無罪及舒適的生活時，卻告訴我們伊朗人要怎樣生活；政制不改變，就不會有改善。」

戴伊是伊朗人的足球英雄，98/99球季已為拜仁在歐聯上陣並殺入當屆決賽，惜不敵曼聯僅得亞軍。（Getty Images）

諷刺的是，伊朗掌權者「上位」的捷徑，正是足球，譬如哈塔米（Mohammad Khatami）在1997年競選總統時，就因為獲得戴伊的支持，取得不少青年人選票，而他當選後也以98世界盃為契機，用足球來紓緩跟西方的外交關係；阿赫瑪迪內賈德同樣打足球牌，例如放寬女性進入足球場觀戰等，塑造開明領導作風。

戴伊是伊朗人的足球英雄，98世界盃對美國這場富有歷史意義一役也有份上陣。（Getty Images）

如果有看過20年前上映的《越位女球迷》（Offside）這部伊朗電影，便會明白「女性進入足球場觀戰」在伊朗是何等大事，因為男性球迷在觀看足球時，粗口橫飛，在哈梅內伊倡導的嚴格教條下，絕對是「女性不宜」；電影中，幾個為了入場觀賞伊朗國家隊賽事的女球迷，丑盡六壬，扮鬼扮馬，只求親身感受那種狂熱氣氛，故事是幾個女球迷遭警察逮捕，繼而生出不少笑話，例如其一個女球迷人有三急，但球場卻沒有女廁，結果警察要用球星海報幫她做面具，方便她入廁所，但同時叮囑她要閉上眼睛，因為廁所內寫滿了粗言穢語。

伊朗電影《越位女球迷》描寫「女性進入足球場觀戰」有如戰場：

這種黑色幽默令人忍俊不禁，但看在伊朗人眼裏，卻可能會淚流滿襟；如今，代表着開明世俗化、跟西方世界接軌的足球，也因戰爭而停擺，國內聯賽固然暫停，可能連世界盃也去不了。特朗普早前說他對伊朗是否打世界盃毫不在乎，因為他根本沒有亦無法理解，足球對於伊朗人的意義。