世界盃2026｜巴西國家隊新名單仍缺尼馬　皇馬天才前鋒安迪歷入選

距離世界盃開幕約三個月，巴西主教練安察洛堤（Carlo Ancelotti）周一（16日）公布新一期國家隊名單，這是世界盃前倒數第二次徵召。巴西隊將於3月26日和31日分別與法國及克羅地亞進行兩場海外友誼賽。



本期26人名單中有多名新人入選，其中8名球員首次在安察洛堤執教下獲得國家隊機會，包括前鋒安迪歷（Endrick）、拉恩域陀（Rayan）、伊戈泰亞高（Igor Thiago），後衛里奧彭利拿（Leo Pereira）、基爾臣比爾馬（Bremer）、伊賓尼斯（Roger Ibañez），以及中場丹尼路奧利華拉（Danilo Oliveira）和加比爾沙拿（Gabriel Sara）。

+ 3

安察洛堤在里約熱內盧巴西足協總部舉行的新聞發布會上表示，本期名單優先考慮身體狀態良好的球員。「我們有一些重要球員因傷缺席，比如艾達米列達奧（Eder Militao）、古馬雷斯（Bruno Guimaraes）、艾斯迪華奧（Estevao Willian）和洛迪高（Rodrygo）。因此我更傾向於徵召身體狀態達到100%的球員。」他說，這也是最後一次系統考察部分球員，以便為最終世界盃名單做出更清晰判斷。

對於新人入選的考量，安察洛堤表示，教練組不僅關注球員的技術水平，還希望了解他們能否融入國家隊環境。

技術層面我們已經有充分評估，更重要的是觀察他們的性格以及在團隊中的表現。

巴西球星尼馬（Neymar）本期仍未入選。安察洛堤表示，尼馬技術狀態良好，但身體狀態尚未達到最佳，「他需要進一步提升體能，達到100%的競技水平」。他同時指出，在5月18日公布世界盃最終名單前，仍可能根據球員表現和身體狀況對陣容進行調整。

尼馬上年12月底接受左膝小手術，目前已重返賽場，正在努力爭取機會重返巴西國家隊。（Getty images）

安察洛堤還表示，目前球隊在中後衛和中場位置上仍存在一些不確定因素，未來兩個月歐洲聯賽和巴西聯賽賽程密集，傷病情況也可能影響最終陣容。即便未入選本期名單的球員，如柏基達（Lucas Paqueta）等，仍有機會進入世界盃最終名單。

以下為巴西隊大名單：

（Instagram@brasil）

守門員

艾利臣比加（Alisson Becker，利物浦）

賓圖（Bento，艾納斯）

艾達臣摩拉斯（Ederson Moraes，費倫巴治）



後衛

阿歷士辛度（Alex Sandro，法林明高）

基爾臣比爾馬（祖雲達斯）

丹尼路雷斯（Danilo，法林明高）

杜格拉斯山度士（Douglas Santos，聖彼德斯堡）

加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhães，阿仙奴）

伊賓尼斯（吉達艾阿里）

里奧彭利拿（法林明高）

馬昆奴斯哥利亞（Marquinhos，巴黎聖日耳門）

韋斯利雲尼素斯（Wesley Vinicius，法林明高）



中場

山度士（Andrey Santos，車路士）

卡斯米路（Casemiro，曼聯）

丹尼路奧利華拉（保地花高）

法賓奴（Fabio Henrique Tavares，伊蒂哈德）

加比爾沙拿（加拉塔沙雷）



前鋒

安迪歷（里昂）

加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli，阿仙奴）

伊戈泰亞高（賓福特）

路易斯軒歷基（Luiz Henrique）

馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha，曼聯）

祖奧柏度（João Pedro，車路士）

拉芬夏（Raphael Dias Belloli，巴塞隆拿）

拉恩域陀（般尼茅夫）

雲尼斯奧斯（Vinicius Junior，皇家馬德里）



相關閱讀：世界盃2026｜伊朗小組第一卻被迫退賽？亞洲足協：他們說會參加