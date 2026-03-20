游泳｜何詩蓓中國公開賽雙線晉級　200自決賽再鬥澳洲勁敵

今年首辦的中國游泳公開賽，香港泳手何詩蓓（Siobhan）獲邀參賽，首日賽事在女子100米自由泳力克澳洲勁敵先奪一金，這名奧運獎牌得主今早（20日）再度登場，分別轉戰女子50米及200米自由泳初賽。



在深圳舉行的中國游泳公開賽，今年首次舉辦，邀請17名世界各地的頂級泳手，同時設有豐厚的獎金。何詩蓓是其中一名獲邀參賽的泳手，周四（19日）先出戰女子100米自由泳，決賽以0.01秒之差險勝澳洲強敵奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan），先奪一金。

何詩蓓今日再度登場，率先參加50米自由泳，Siobhan在初賽第8組亮相，與美國的禾殊（Gretchen Walsh）及中國的程玉潔同組，何詩蓓以24.89秒觸池，獲得小組第三，並以總成績第6名出線，美國泳手杜格拉絲（Kate Douglass）﹑澳洲的積克（Shayna Jack）以及中國名將張雨霏一同晉身今晚的決賽。

（新華社）

張雨霏（左）出戰女子50米自由泳，以第8名晉身決賽。（新華社）

約1小時後，何詩蓓再出場，轉戰強項200米自由泳，位處初賽第7組的何詩蓓，同組全數是中國泳手，結果她游出1分58.98秒﹑小組第二名觸池，以總成績第4名順利晉身決賽，勁敵奧卡拉瑾則以次名出線，兩人今晚決賽再鬥法。

何詩蓓雙線晉級決賽，先在今晚7時09分鬥50米自由泳，相隔約1小時後再戰200米自由泳，力爭再登上頒獎台。