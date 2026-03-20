世界盃2026｜尼馬仍有機會入巴西國家隊　山度士全力助他恢復狀態

巴西足協周一（16日）公布了世界盃前最後一輪友誼賽巴西隊參賽隊員名單，雖然名單中依然沒有尼馬（Neymar），但他所在的球會山度士已成立「特別行動組」，專門製定恢復計劃，力爭幫助他趕上今年世界盃。



山度士會方表示，當初促成尼馬回歸的重要目標之一，就是幫助他恢復比賽狀態。球會認為，只要尼馬能保持穩定的出場率和良好的競技狀態，被國家隊徵召是順理成章的事。

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不過，2025年的尼馬始終受到傷病困擾，並在賽季末接受膝關節手術，全年僅出戰28場比賽。

隨着世界盃臨近，尼馬的恢復計劃更加緊迫。今年以來，他開始增加出場次數，球會還利用高壓氧艙等手段幫助其恢復體力。目前，尼馬代表山度士隊打入3球、貢獻2次助攻。會方希望，他能利用更多的比賽表現扭轉外界對其狀態低迷的印象，說服國家隊教練組給予他參加世界盃的機會。

不過，在上周巴西隊敲定世界盃前最後一輪友誼賽名單前，尼馬由於身體疲勞，缺席了有球訓練；國家隊主教練安察洛堤（Carlo Ancelotti）現場觀賽的對陣米拉索的比賽中，尼馬也沒有上場。這些因素或許直接導致了他被排除在周一公布的巴西隊參賽名單外。

不過，安察洛堤也表示，

如果尼馬能夠狀態恢復到百分之百，仍有機會參加世界盃。

據山度士會方估算，從現在到世界盃參賽名單公布前，尼馬仍有16場比賽可踢，這段時間的表現將直接關係到他能否搭上世界盃末班車。山度士董事會預計，尼馬將在未來三個月內逐步恢復到最佳狀態，並爭取重返國家隊陣容。

巴西隊參加2026世界盃的大名單將於5月18日宣佈。

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