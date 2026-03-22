利物浦負白禮頓　歐聯英超判若兩隊　舊將警告對PSG隨時輸0：10

利物浦周中在歐聯16強次回合4：0大勝加拉塔沙雷，以總比數4：1晉身8強，然而周六回到英超賽場，卻繼續陷入掙扎，作客1：2不敵白禮頓，衛冕早已無望，更落後排第三位的宿敵曼聯6分之多。

如此頹勢，讓舊將禾諾克（Stephen Warnock）警告，「假如他們到巴黎這場踢，隨時輸0：10。」



英超︱利物浦負白禮頓，近3仗合共只得1分。（路透社）

利物浦作為應屆英超冠軍，今季聯賽表現大倒退，雖然開季5連勝，但之後26仗只得9勝，周六作客負白禮頓，是他們在英超第10場敗仗。31戰累積49分，衛冕早已無望，落後榜首阿仙奴足足21分之多，連在阿莫林麾下曾經一籌莫展的曼聯，亦較利物浦多6分。

最可悲的是，高普年代球隊與球迷憂戚與共的親密連結也失去，對白禮頓一仗完場一刻，作客球迷區已有一半座位空空如也。史諾和球隊表現大失民心，南下撐場的球迷又一次失望，已經不願陪伴球隊到最後再次見證殘酷現實。

英超︱韋碧克對利物浦梅開二度。（路透社）

利物浦歐聯英超表現為何判若兩隊？

距離清風送爽大勝加拉塔沙雷只有62小時之隔，利物浦為何回到英超便變得如此不堪？根據主帥史諾的說法，傷兵是一大因素。

對白禮頓一仗，周中歐聯兩位贏波功臣、正選門將艾利臣及前鋒沙拿均因傷未能上陣，而開賽僅兩分鐘，今季前線最可靠的艾基迪基（Hugo Ekitike）亦受傷退下火線，史諾表示，「開賽之前已經有問題，正如今季已經發生很多次，當我們踢出一場很好的比賽，希望將水平延續至下一場，沙拿受傷了，艾利臣受也傷了，然後兩分鐘後，艾基迪基也離場了。」

英超︱利物浦作客白禮頓，前鋒艾基迪基（Hugo Ekitike）開賽僅兩分鐘受傷退下火線。（路透社）

一半英超敗仗在周中歐聯後發生

史諾埋怨，「這種事今季已發生過太多次，而且每當對手有第一次射門機會便會立即射入。」他亦承認，白禮頓下半場是表現較佳一隊，值得獲勝。傷兵固然不幸，不過留意利物浦在英超的10場敗仗之中，一半是緊接周中的歐聯賽事而來。

到底是體能問題、心理上分心未能集中，還是陣容板凳深度不足？即使去年夏天花去4.5億英鎊增兵，利物浦同時亦放走多位一隊球員，個別位置尤其是中堅和右閘，後備力量嚴重不足，中場蘇保斯拉爾出於實際和戰術原因，多次客串踢右閘。

英超︱利物浦負白禮頓，今季聯賽已吃下十場敗仗。（路透社）

舊將禾諾克：歐聯8強首回合作客PSG或輸0：10

利物浦今季持續表現在水準以下，前英格蘭門將格連（Rob Green）直指紅軍表現倒退，批評「這支球隊看不到骨幹」，史諾常常強調要踢好的足球，表現出來卻正正相反，實在十分諷刺，聯場近3仗面對狼隊、熱刺和白禮頓，合共只獲1分。緊接國際賽周，史諾的願望是一眾國家隊主帥「幫個忙」，「兩場比賽不要我們的球員踢足180分鐘。」

國際賽周後，利物浦先要在4月4日足總盃8強作客曼城，然後4月8日（香港時間4月9日凌晨）歐聯8強首回合作客巴黎聖日耳門（PSG）。PSG在16強兩回合8：2淘汰車路士（主場贏5：2，作客贏3：0），為英國廣播公司（BBC）現場評述的紅軍舊將禾諾克警告，「假如他們到巴黎這場踢，隨時輸0：10。今天的利物浦就是如此糟糕，白禮頓只是把握力不足和嘗試輕鬆取勝，但PSG在門前致命和高效，利物浦的情況令人非常、非常憂慮。」

英超尚餘7輪，利物浦已吃下10場敗仗，紅軍對上一次在聯賽一季輸10場已經要數到2015/16球季，史諾認為今季問題在於比賽末段的失球以及傷兵，「我的工作不是去找藉口，我的工作是要去找答案，今天我亦在嘗試這麼做」，可是，他又一次失敗了。