世界盃2026｜門票4.1最後階段開售先到先得　官方轉售平台4.2開放

國際足協周三（3月25日）宣布，2026年世界盃第四個、也是最後一個階段的門票銷售將於4月1日開啟，但並未說明本階段將出售的票數。



這個「最後一刻」銷售階段將從4月1日起，一直持續到賽事結束。世界盃將於6月11日至7月19日在美國、加拿大和墨西哥舉行。國際足協在聲明中指出，本階段門票將採取「先到先得」的方式發售，並會「滾動」釋出，包括「偶爾會在比賽當日才放出部分門票」。

在此前幾個售票階段中，國際足協表明，在超過5億張門票申請中，已有逾100萬張門票售出。按16座球場的容量估算，本屆世界盃預計總共將售出約700萬張門票。

世界盃將於6月11日至7月19日在美國、加拿大和墨西哥舉行。（Getty images）

不過，國際足協也因票價問題遭到強烈批評。歐洲足球球迷聯盟（FSE）與歐洲消費者組織（Euroconsumers）星期二（24日）已就票價過高向歐盟委員會投訴，指控國際足協「濫用其壟斷地位，在2026年世界盃前，向歐洲球迷強加過高票價，以及不透明、不公平的購票條件與流程。」

國際足協為自己辯護時，主席恩芬天奴（Gianni Infantino）稱票價是由「瘋狂的需求」所推動。在壓力之下，國際足協設立了一個單張60美元（約470港元）的特殊票價類別，僅向官方球迷俱樂部開放。然而據FSE和歐洲消費者組織抨擊，這一價位的門票在向公眾開放銷售前幾乎已經被搶購一空。

國際足協也宣佈，將於4月2日重新開放官方票務轉售與交換平台。轉售門票同樣是爭議焦點之一，因一些門票價格高得離譜。國際足協說不會干預二手市場，稱平台上每張轉售門票的標價完全由轉售者自行決定。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】