世界盃2026｜日本隊公布熱身賽28人名單　富安健洋伊藤洋輝回歸

日本男足國家隊公布了參加3月底與蘇格蘭和英格蘭熱身賽的28人名單，備受矚目的富安健洋、三笘薫、伊藤洋輝等人回歸，而冬窗加盟德甲禾夫斯堡的年輕前鋒鹽貝健人成為唯一的新人。



其實名單公布之前，大部分媒體的預測都已經指明，這一次集訓比賽的主題基本就是回歸。

日本男足公布了參加3月底與蘇格蘭和英格蘭熱身賽的28人名單。（X＠jfa_samuraiblue）

經歷重傷後在阿積士重生的富安健洋，上一次代表日本隊出戰還是2024年6月的世界盃外圍賽客場5：0擊敗敘利亞的比賽。此後他經歷了嚴重的傷病和恢復的反覆，並且不得已離開了阿仙奴，在今年的冬窗才加盟了阿積士。好在在荷甲，他逐步恢復了狀態，如今已經可以達到正選的狀態。

其實富安的選擇很明智，荷甲的強度不如英超和他曾經征戰過的意甲，大傷+長期沒比賽的他與阿積士的半年短約就是試水，狀態好了可以重新入選世界盃陣容，夏窗也可以續約荷甲豪門或者有更多的選擇。森保一在上一次歐洲考察時與富安有過交流，而這一次果然時隔21個月回來了，而且據稱阿積士極其希望和他簽下一份長約。但這一路的艱辛，只有他自己知道。

除了富安，效力於拜仁的伊藤洋輝也是時隔1年回歸，他上一次代表日本隊出戰還是去年3月的世界盃外圍賽出線之戰。其他球員中，去年11月手指骨折的主力門將鈴木彩豔，在已經重回帕爾馬主力的情況下也回歸名單；此前因傷缺席過的伊東純也和三笘薫，這一次也是有入選。

富安健洋（Getty images）

當然，有人回歸自然也有人傷缺。富安在阿積士的隊友板倉滉因為背部傷勢已經缺席了一個月有餘；在皇家蘇斯達已經傷愈參與訓練的久保建英，真正復出比賽的時間大概在4月中旬；隊長遠藤航已經接受了手術，森保一之前在談到隊長時表示，他之所以接受手術建議就是為了能趕上世界盃；從去年9月就缺席的賀芬咸中衛町田浩樹，也即將恢復訓練；而摩納哥的南野拓實，據稱在「迅速」恢復。

不過就在19日公布名單前，FC東京公布老將長友佑都拉傷將休養，具體時間並未公布。拉傷恐怕1至2個月就大概率恢復，但對於長友來說，參加世界盃的前景的確也是疑問。不過長友在國家隊中，日常其實已經參與過部分教練的工作，即便最後真的不能以球員身份參賽，進教練組或者最差以「模範教練」的身份去美加墨也不是不可以。就在名單公布這天，長友佑都的妻子平愛梨，還在東京出席了一個Uber Eats的分享活動。

至於新人方面，鹽貝健人是唯一的新面孔。雖然冬窗從荷甲奈梅亨加盟德甲禾夫斯堡後不如上半賽季那麼搶眼，但是在德甲也表現出了很強的對抗和反擊推進能力，這符合日本隊在世界盃尤其是淘汰賽後的定位。

鹽貝健人。（Getty images）

而後藤啟介、佐野航大、佐藤龍之介和鈴木唯人之前雖然入選過，但是比賽機會也並不算多。這些球員全部都是擔任中前場的位置，也可以看出日本隊嘗試多種進攻組合的態度。這其中，鈴木唯人是一旦南野不能康復、最被人看好的頂替人選，本賽季他在弗賴堡各項賽事中已經有6球6助攻。

至於那些常備球員，其實最值得關注的是田中碧。去年列斯聯從英冠升班英超的英雄，目前在英超已經是7輪不能出戰，在佐野海舟、藤田讓瑠在德甲發揮越來越出色、鐮田大地也是位置穩定的情況下，田中和曾經日本隊的「陣眼」守田英正目前都很尷尬。

這一次森保一選擇沒比賽踢的田中，放棄了在士砵亭傷癒後重回主力的守田，而且給出的公開理由就是田中、鐮田、藤田和佐野四人來自於五大聯賽，並且直言「這就是競爭」。五大聯賽是田中目前僅剩的護身符了，但不保等到世界盃前遠藤航復出，田中的護身符又是什麼呢？

拋開具體的人，其實從名單配置和戰術分析來說，這一次最大的變化是中衛的人數，也算是最大的看點。目前的日本國家隊主打3421體系，森保一在此前的集訓中基本都會徵召5至6名中後衛，一個位置2人的節奏。不過在周四公布名單前，就有日本媒體報道稱，森保一這一次會召入7名後衛。而最終公布的名單完全符合，28人中共有富安健洋、谷口彰悟、渡邊剛、安藤智哉、伊藤洋輝、瀨古步夢和鈴木淳之介7名能踢後衛的球員。

距離世界盃已經不足100天，預想最好的情況是，町田和板倉都能在世界盃前復出並入選，那麼上述這7個人（其實還可以有從熱刺外借慕遜加柏的高井幸大），可能只能競爭26人名單中的另外4個中衛人選。而利用與英格蘭和蘇格蘭兩支歐洲強隊的比賽機會，同時也是世界盃前最重要的熱身機會，考察誰的綜合能力和狀態，在現階段更能適應與強敵抗衡，也是非常好的戰略方向。

此前，日本足協早早公布了5月31日將在東京國立競技場舉行日本隊的世界盃壯行賽，而在名單公布前一天，日本足協也確定了對手是冰島。其實也可以看出，日本隊去年贏下了巴西隊，也讓球隊對陣南美球隊時更有信心；而今年利用不多的熱身賽機會，全部邀請歐洲球隊熱身，也是將在世界盃突破的重心全部放在此。

目前最大的疑問，可能就是到了5月時，所有人的傷病康復了。假如全員復出……森保一更可能頭痛了。

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