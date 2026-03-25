足球｜傳施丹今夏接任法國隊主帥　世界盃2026成迪甘斯最後一舞

消息人士向ESPN透露，施丹（Zinedine Zidane）將於今夏世盃後接替迪甘斯（Didier Deschamps），出任法國國家隊主教練，雙方已達成口頭協議。



迪甘斯帶領法國國家隊14年，戰功彪炳，包括捧起2018年世界盃和2021年歐洲國家聯賽冠軍，也在2016年歐國盃和2022年世界盃晉級決賽。他今夏將離開國家隊，而法國傳奇施丹自2021年結束第二段皇家馬德里執教生涯以來，一直被視為這一職位接班人。

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現年53歲的施丹離開皇馬後就賦閒在家，他與57歲的迪甘斯同為法國在1998年贏得世界盃冠軍成員。據報施丹一直在等待這名老隊友讓位，以便自己接手國家隊。這個等待比他最初預想的要長，但只要法國完成2026年世界盃征程，他就將正式上任。

目前尚待敲定的最後細節，是他的教練團隊架構與隨行團隊的規模，之後才能簽署正式合同。

法國《費加羅報》周日（22日）刊出的一篇訪談中，法國足總主席迪亞路（Philippe Diallo）首次公開承認，他已經「知道誰會是迪甘斯的繼任者」。他雖然沒有點名，但多方消息告訴ESPN，這個人就是施丹。

施丹在2016年至2018年、2019年至2021年作為皇馬主帥，帶隊贏得11座冠軍，包括曾贏得歐冠三連冠、兩座西甲冠軍等輝煌榮譽。

施丹球員時代「經典場面」：2026年世界盃決賽用頭頂撞意大利後衛馬達拉斯胸口而被紅牌罰下。（Getty images）

作為球員，施丹曾在1998年榮膺金球獎，並三度當選國際足協年度最佳球員。他除了幫助法國奪得1998年世界盃冠軍，也為法國在2006年獲得世界盃亞軍。然而在2006年世界盃決賽中，他因用頭頂撞意大利後衛馬達拉斯（Marco Materazzi）胸口而被罰下，這一幕也成為他球員生涯中最具爭議的一刻。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】