世盃外附加賽一傳一射領意軍晉級　東拿利如何從賭波醜聞完美翻身

「我必須以最嚴肅的態度去面對的一場挑戰。」東拿利（Sandro Tonali）曾極致地體驗了過山車的劇情，他以7000萬歐元（當時約5億港元）曾一度成為意大利球員歷史轉會標王，他因賭球遭遇過10個月的禁賽期，他幫助「喜鵲」終結70年的冠軍荒（去年3月紐卡素奪聯賽盃冠軍）。



在近因效應下，關於東拿利的風評發生了翻天覆地的變化，事實上紐卡素主帥艾迪賀維（Eddie Howe）在意大利人被捲入賭波風波時曾力挺弟子：

紐卡素簽下了我們認為能讓球隊更好的球員。

700萬歐元（約6000萬港元）的年薪能反映紐卡素聯背後財團的硬實力，但似乎不足以形成審視天才或巨星的必要條件，試想下拿着35萬鎊（約366萬港元）周薪的拉舒福特（Marcus Rashford）曾被視為曼聯的天選之子，卻最終淪為揮霍天賦的新代表，而紐卡素當初與東拿利牽手之際，也曾換來了「人傻錢多」的質疑聲。

東拿利曾在聯賽盃中幫助紐卡素奪冠，終止球隊70年的冠軍荒。（Getty images）

即使因為賭博和禁賽一度成為足壇局外人，紐卡素球迷當時也只是將英超新人定義為「一個犯錯的年輕人」，球會甚至公開表示過「我們的首要任務是支持和保護」。難免有人說這是紐卡素的盲目崇拜，但在東拿利做回普通人的過程中，投身社區公益活動的意大利人變成了另類的偶像。

對於走過彎路和歧途的東拿利而言，自省是必不可少的課程，只不過用標王的身份衡量時，意大利人在綠茵場虧欠新東家，於是解禁復出的東拿利順勢走入了救贖之路。

對車路士和諾定咸森林時的助攻只是前菜，以遠射+凌空破門的方式終結個人長達494天的球會賽事入球荒才是第一次真正的釋放，而在對利物浦的聯賽盃決賽中，雖然伊沙克（Alexander Isak）成功鍍金為億元先生，但東拿利仍作出應有貢獻——在90分鐘時間內貢獻了1次搶斷，2次攔截，6次成功對抗。

「我們是創造歷史的人」是一次自我鼓勵，準確說成為其中之一的自豪感藏不住，值得一提的是，作為局外人的阿仙奴名宿麥臣（Paul Merson）曾以評論員的視角看清了東拿利的不一樣：

他就是下一個洛迪卡斯簡迪（Rodrigo Hernández Cascante）。

用冠軍獎盃和名宿的褒獎做基礎，東拿利當時縮減至3800萬歐元（約3.5億港元）的身價顯然不是個人價值的準確參照和完整體現，讓人意外的是，由於禁賽風波給紐卡素的形象帶來了一定的影響，東拿利曾以申請主動減薪的方式「請罪」，虧欠之餘，延伸了擇其所愛的話題。

在自己與會方都經歷過坎坷與考驗，才讓珍惜當下變成了彼此的精神寄託。紐卡素趁機表明了自己慧眼識珠的魄力：「他一直是我們補強的頭號人物。」而逐漸找回過去自己的東拿利直接將英超視為夢寐以求的鬥獸場：

如果要對比意甲和英超，我認為英超的速度和強度都要高於意甲。

一座聯賽盃冠軍或許對於外界而言是意外之喜，但符合東拿利和紐卡素強強聯合的初衷，24-25賽季東拿利聯賽4粒進球和2次助攻的成績單看似單薄，卻並沒有破壞攻守俱佳的形象分，準確說，意大利人在防守端憑藉移動和覆蓋能力及時壓迫對手，進攻端能額外地創造進球機會和向前的空間。

人在跌入谷底時，無異於破鼓萬人捶，「賭王」的稱謂嘲諷大於調侃，迅速與負面新聞切割時，關於東拿利的緋聞又應運而生。

當時有傳聞東拿利將與祖雲達斯的杜格拉斯雷斯（Douglas Luiz）互換，只是步履蹣跚的「老婦人」並不足以讓紐卡素大將心動，換句話說祖雲達斯屬於單相思，回歸AC米蘭是球迷熱議的另一個話題，只是故人重逢的前提並不是情懷的推動，要知道紐卡素設置了東拿利分手的條件——9000萬至1億歐元（約8億至9億港元）的轉會費，別忘了「我在紐卡素很開心」的獨白本身就是一種排斥轉會的心理投射。

東拿利的大腿屬性不僅在紐卡素演繹了遲到的幸福，在意大利國家隊同樣享受了轉角遇到愛。

東拿利一傳一射幫助意大利在世界盃外圍賽歐洲區附加賽中以2：0擊敗北愛爾蘭。（Getty images）

在回歸藍衣軍團的首場賽事對法國時，東拿利上演了巧妙的後踭傳球助攻；歐國聯小組賽對比利時則貢獻了國家隊生涯的處子球；歐國聯8強戰對德國的首回合，他在開場9分鐘內完成了閃電入球，值得一提的是，這是自1970年以來意大利對德國的開賽最快入球。

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意大利今非昔比已不是秘密，但總有人會成為破局者，意大利媒體就將東拿利形容為「戰術領袖」，是名副其實的攻防樞紐。

在紐卡素和意大利國家隊雙線閃耀，以加度素（Gennaro Gattuso）為偶像的東拿利未必是留着相似髮型的下一個派路（Andrea Pirlo），但成長過程有目共睹。

東拿利18歲進入布雷西亞一線隊，19歲完成意甲處子秀，20歲加盟AC米蘭，22歲捧起意甲冠軍，事實上在加盟紐卡素之前，身披紅黑戰袍的東拿利在2022-23賽季交出了一份完美履歷表——出場了3983分鐘，創造了90次進攻機會，完成了56次成功搶斷，三項數據均為隊內第一。

其實停賽期滿復出之時，東拿利就沒有隱藏他的雄心壯志：

我們每個人都夢想着贏得每一場比賽，爭取一些獎盃。

10個月的停賽某程度上給予了東拿利隱形的翅膀，回想小時候的他就曾和大3歲的哥哥切磋球技，輸球會製造空虛和焦慮，現在26歲的意大利人仍然保持着一顆向上的心，並不會淡化求勝欲。

通未來的道路仍相當漫長，但東拿利準備好了：「我必須以最嚴肅的態度去面對的一場挑戰。」

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