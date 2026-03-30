香港傑出運動員選舉頒獎禮明舉行　黃鎮廷陳顥樺首入圍爭獎

「國泰2025年度香港傑出運動員選舉」周二（31日）晚上在香港會議展覽中心舉行頒獎禮，公布「星中之星」﹑「香港傑出男﹑女運動員」等多個獎項。

港乒「大師兄」黃鎮廷除了入圍傑出男運動員外，首度偕師弟陳顥樺競逐最佳運動組合，34歲的「廷哥」看得淡然，「冇獎都冇所謂，以後每年有成績唔怕冇提名」。



被稱為香港「體壇奧斯卡」的香港傑出運動員選舉頒獎典禮，明晚將在會展揭曉多個獎項，公眾可以投選傑出男﹑女運動員﹑最佳運動組合﹑最佳運動隊伍，公眾投票早在3月結束。

現時男子花劍世界第一兼世界冠軍的蔡俊彥在公眾投票領先，Ryan與張家朗﹑梁千雨﹑吳諾弘合組的香港男子花劍隊，同樣在最佳運動組合列首位，而何詩蓓則在女運動員方面排榜首；在全運會主場打出熱血的香港男子手球隊，在隊伍獎領先港足。

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2025年度香港傑出運動員選舉

公眾投票走勢



香港傑出男運動員

1. 蔡俊彥（劍擊）

2. 黃澤林（網球）

3. 黃鎮廷（乒乓球）

4. 何甄陶（游泳）

5. 李卓耀（羽毛球）



香港傑出女運動員

1. 何詩蓓（游泳）

2. 吳安儀（桌球）

3. 劉慕裳（空手道）

4. 李思穎（單車）

5. 佘繕妡（劍擊）



香港最佳運動隊伍

1. 香港男子手球代表隊

2. 香港男子足球代表隊

3. 香港男子15人欖球代表隊



香港最佳運動組合

1. 香港男子花劍隊（張家朗﹑蔡俊彥﹑梁千雨﹑吳諾弘）

2. 香港羽毛球混合雙打（鄧俊文﹑謝影雪）

3. 香港乒乓球男子雙打（黃鎮廷﹑陳顥樺）

4. 香港女子麥迪遜隊（李思穎﹑梁穎儀）

5. 香港女子成年沙灘排球代表隊（杜詠雯﹑杜詠彤）



香港男子花劍隊贏劍擊港隊首面全運金牌。（梁鵬威攝）

男子手球在啟德落幕，香港隊與球迷合照留念。（廖雁雄攝）

黃鎮廷與陳顥樺在2025年戰績亮眼，在WTT兩項比賽封王，當中包括歐洲大滿貫及薩格勒布挑戰賽，另外3度登上頒獎台，「黃陳配」的世界排名曾登上世界第一，現時排名為世界第二，這對男雙組合首度競逐「最佳運動組合」。

34歲的男乒老大哥黃鎮廷是傑運頒獎禮的多年常客，過去5次獲選傑出男運動員，亦3度獲得「最佳運動組合」的獎項。今年身旁的拍檔換成陳顥樺，黃鎮廷笑言這個組合有新鮮感，被問及有否信心再奪組合獎，他卻看得淡然，「因為上年成績不錯而獲提名，如果有獎固然好，無獎都無所謂，若然之後每年都有成績，屆時就有機會再被提名。」