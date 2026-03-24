網球｜黃澤林莫雷利亞挑戰賽負哥倫比亞球手 轟17 Ace球也徒勞
撰文：趙子晉
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香港網球代表黃澤林（Coleman Wong）繼續在美洲征戰，今星期赴墨西哥的莫雷利亞（Morelia）出戰ATP挑戰賽，被列為4號種子的Coleman首圈鬥哥倫比亞的米基亞（Nicolas Mejia），即使全場開出17個Ace球，惜兩盤不敵對手。
黃澤林上月戰畢台維斯盃後，大部分時間在美洲征戰，今星期在墨西哥的莫雷利亞參加ATP 125級別的挑戰賽。Coleman被列為4號種子，首圈與哥倫比亞球手米基亞爭出線，雙方第一盤兩次互破發球局，相持至盤末，Coleman在關鍵的發球局失守，首盤先輸5：7。
黃澤林在第二盤中段再次被破發，幸好在第9局成勁打破對方發球局，加上隨後連開3個Ace球保發，追成5：5，雙方戰至「Tie Break」決勝負，惜Coleman以細分負2：7，力戰兩盤不敵對手，全場開出17個Ace球，首圈止步。
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