學界劍擊｜女拔萃團體賽連贏兩冠　男拔萃男子佩劍封王

港九區學界劍擊團體賽連續兩星期上演，周日（22日）在宣道國際學校上演首日賽事，拔萃女書院在花劍﹑佩劍連取兩冠，而男子佩劍則由拔萃男書院封王。



港九區學界劍擊團體賽周日先進行男子佩劍﹑女子佩劍及女子花劍的團體賽，力爭總成績8連霸的拔萃女書院，在女花團體小組賽連贏兩場45：0，然後再輕取聖保祿學校及漢基國際學校，決賽與協恩中學爭冠。女拔決賽由陳可悠﹑龍卓盈﹑黃詠琳正選上陣，中段換入中一生歐曉澄，面對協恩中學的梁殷僑依然拉開比分，即使梁殷僑最後一局狂追14：5，依然未能反敗為勝。

女子佩劍方面，女拔在4強力克協恩晉級決賽，鬥由港隊代表曾悅澄領軍的聖母書院，曾悅澄全場力追，最後一局面對陳殷渟時落後35：40，力逼至44：44平手，可惜未能完成逆轉勝，即使獨取32分依然一劍飲恨，最後一年參加學界的她忍不住淚水。

（趙子晉攝）

（趙子晉攝）

（趙子晉攝）

港九區學界劍擊團體賽成績



女子花劍

冠軍：拔萃女書院 亞軍：協恩中學 季軍：瑪利諾修院學校 殿軍：中華基金中學



女子佩劍

冠軍：拔萃女書院 亞軍：聖母書院 季軍：協恩中學 殿軍：德望學校



男子佩劍

冠軍：拔萃男書院 亞軍：中華三院黃笏南中學 季軍：德瑞國際學校 殿軍：喇沙書院

