花劍大獎賽秘魯站｜港隊四子外圍賽突圍　偕蔡俊彥張家朗角逐正賽

經過逾一個月的暫停後，國際劍聯（FIE）的賽事今星期恢復正常，花劍大獎賽在秘魯首都利馬（Lima）上演，當地周五（20日）先進行男子花劍外圍賽，4名港將順利突圍，一共6名香港隊成員角逐正賽。



花劍大獎賽秘魯利馬站，當地時間周五先進行男子花劍外圍賽，蔡俊彥與張家朗藉世界排名直入正賽圈，其餘港將皆要透過外圍賽爭出線。早前亞青賽摘下銅牌的林浩朗，小組賽5戰全勝，直接晉級正賽圈，而梁千雨﹑吳諾弘﹑何承謙在淘汰賽同樣順利過關，港隊男花合共6名劍手角逐正賽圈。

大獎賽只進行個人賽，男子花劍眾將在周日（22日）正賽圈登場，世界第一的蔡俊彥與智利劍手Leopoldo Alarcon爭出線；張家朗首圈則遇上美國的Sidarth Kumbla。

花劍大獎賽秘魯站港隊男花賽程（香港時間）



晚上10:00 張家朗 對 Sidarth Kumbla（美國）

晚上10:20 梁千雨 對 Gergely Toth（匈牙利）

晚上10:40 吳諾弘 對 咸沙（埃及）

晚上10:40 何承謙 對 川村京太（日本）

晚上11:00 林浩朗 對 迪維路利（意大利）

晚上11:00 蔡俊彥 對 Leopoldo Alarcon（智利）

