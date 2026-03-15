英超冠軍今周已定勝負？曼城再失分　阿仙奴險勝愛華頓拋離9分

哥迪奧拿（Pep Guardiola）領軍的曼城曾一次又一次在下半季超越對手後上封王，今季的劇本似乎不再一樣。再次與「徒弟」阿迪達（Mikel Arteta）英超爭冠，當阿仙奴主場對愛華頓幾乎失分，至末段才驚險勝出，緊接開賽的曼城作客護級球隊韋斯咸，全場佔盡優勢之下，卻遭對手把握僅有的一次射門機會痛失兩分。

一來一回之下，阿仙奴將榜首優勢拉開至9分。尚餘8場比賽，數字上曼城當然有得追，但足球講究勢頭，因此感覺周六過後，今季英超爭標可能勝負已分。



英超︱16歲零73日的杜文（左）成為英超聯賽史上最年輕入球者。（路透社）

阿仙奴戰至末段才驚險勝愛華頓 16歲杜文破紀錄

阿仙奴今季常常靠死球戰術取得入球，被譏為「Corner FC」，生波反而發揮平平，尤其右路王牌布卡約沙卡傷患過後狀態大不如前，當對手刻意死守，便常常陷入苦戰。對愛華頓一仗便是如此，去到比賽尾段，比數依然是0：0，看似快要失分，不料表演突出的門將比克福特一次犯錯，改變比賽走向。

阿仙奴一次界外球，比克福特出迎失誤撲空，約基利斯近門射入，89分鐘終於打開紀錄。戰至補時7分鐘，愛華頓博得角球，比克福特亦衝上前場助攻，卻被阿仙奴搶得控球權，小將麥斯杜文一路由己方後場長驅直入為槍手射成2：0，順利助球隊全取3分。16歲零73日的杜文成為英超聯賽史上最年輕入球者。

英超︱紐奴領韋斯咸在曼城身上搶得寶貴1分。（路透社）

曼城全場圍攻韋斯咸 再次失分爭標愈來愈渺茫？

阿仙奴贏得驚險，之後才開賽的韋斯咸對曼城，場面截然不同。即使哥迪奧拿累積6面黃牌，未能在場邊督師，曼城依然佔絕對優勢，控球率高達71.3%，全場24次射門，預期入球（XG）2.12個，31分鐘貝拿度施華先開紀錄，連韋斯咸球迷也預期是場「大屠殺」。

即使強弱懸殊，紐奴領軍的韋斯咸並未言棄，35分鐘把握角球機會，昔日曾效力阿仙奴4年的希臘守將馬夫洛帕路斯（Konstantinos Mavropanos）頂入扳平。韋斯咸全場只得這一次有效射門，即能牢牢把握，而且更以血肉長城陣全軍死守，最終力保1：1戰果，在曼城身上搶得1分，升上第17位暫離降班區，較今晚才對富咸的諾定咸森林多1分。

英超︱曼城王牌前鋒夏蘭特再次未能取得入球。（路透社）

不一樣的英超「劇本」 阿仙奴冠軍在望？

今年1至2月期間阿仙奴5度在聯賽失分，表現明顯不如上半季，然而曼城並未如之前多季那樣開啟「下半季模式」，同一時段亦在5場比賽未能取勝。這兩支英超聯賽榜排頭兩名的球隊，維持一個微妙的距離，全世界都在審視到底會如何打破——或許大部分人預期，阿仙奴會先失分讓曼城再追近，讓季尾的爭標張力達至最高峰，不過今輪賽事過後，劇本走向另一方向。

眼看阿仙奴差點在愛華頓身上再失手，最終能全身而退，反而曼城在大好形勢下失分予韋斯咸，觀眾席上的哥迪奧拿失望得以手抱頭。賽後這位西班牙教頭強調，「一切尚未完結，我們沒有落敗，這還未完結，我們會繼續努力。」他分析，「爭標形勢很困難，但我們少踢一場而且對阿仙奴還有主場之利。我不是說擊敗他們很容易，但仍有希望。」

英超︱觀眾席上的哥迪奧拿顯得很絕望。（路透社）

哥迪奧拿未言棄 事實卻已擺在眼前？

哥帥直言，與阿仙奴爭冠落後9分是個很大差距，「我們會全力以赴至最後一刻，假如真的做不到，我們會祝賀冠軍球隊，但我們會盡力一試。」哥迪奧拿一番慷慨陳詞，在洛迪歸隊後一直未能重拾金球獎得主的應有水平，射手夏蘭特再次未能入球下變得空洞乏力。今季聯賽頭17場攻入19球的夏蘭特，過去12仗只入3球，這12場比賽當中曼城有7次失分。

今季失去進攻大腦奇雲迪布尼，曼城與哥帥仍在找辦法適應，劣勢下神奇追平或反勝的場面不再，今個周六阿仙奴對愛華頓和韋斯咸對曼城的兩場比賽，很可能成為今季英超冠軍誰屬的分水嶺。情況跟上季有點相似，利物浦下半季明顯下滑，惟一眾對手已無力後追，阿仙奴今季亦是一樣，如今阿迪達領槍手與英超登頂愈來愈接近，闊別22年的聯賽冠軍，唯一敵人只剩下他們自己。