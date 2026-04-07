意甲｜拿玻里1：0力壓AC米蘭　豪取聯賽五連勝　重回積分榜次席

意甲衛冕之師拿玻里在周二（4月7日）凌晨以1：0力壓豪門AC米蘭，繼續保住衛冕希望。



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後備登場的保列坦奴（Matteo Politano）在比賽還剩11分鐘時，禁區內勁射破門，助主場作戰的拿玻里豪取聯賽五連勝。

後備登場的保列坦奴在比賽還剩11分鐘時，禁區內勁射破門。（Getty Images）

憑藉這場勝利，拿玻里反超AC米蘭升至積分榜第二位。不過，在聯賽僅剩7輪的情況下，他們仍落後榜首的國際米蘭7分，想要阻擊後者奪得第21座意甲冠軍獎盃仍面臨艱巨挑戰。

拿玻里主帥干地（Antonio Conte）賽後說：

這是一個開心的時刻，因為我們回到了第二名。我感謝球員們本賽季的付出，在傷兵滿營的情況下，賽季本可能走向糟糕的結局。我們找回了上賽季的狀態，必須保持下去，不能掉以輕心。

此役過後，AC米蘭已落後同城死敵國際米蘭9分。爭冠希望如今渺茫，主帥艾歷尼（Massimiliano Allegri）坦言，球隊的目標將轉向確保歐聯席位：

我認為我們已經退出了冠軍爭奪戰。我們落後國米九分，現在拿玻里也排在我們前面。我們在爭奪歐聯席位上還有幾分的優勢，讓我們通過贏得接下來的比賽來守住這個位置。 艾歷尼

值得注意的是，拿玻里是在多名主力缺陣的情況下贏下這場硬仗的。前鋒盧卡古（Romelu Lukaku）因留在比利時治療臀部傷勢而缺席引發球會高層不滿，丹麥前鋒凱倫（Rasmus Højlund）也因胃部不適未能上場。

在冬季轉會窗口加盟拿玻里的新援吉奧瓦尼。（Getty Images）

比賽第50分鐘，冬季轉會窗口加盟的新援吉奧瓦尼（Giovane Santana）以一記勢大力沉的遠射迫使AC米蘭門將邁治蘭（Mike Maignan）做出精彩撲救。第79分鐘，保列坦奴把握德溫特（Koni De Winter）頭槌解圍不遠的失誤，用一記乾淨利落的抽射，為拿玻里鎖定勝局。

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