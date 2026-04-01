全紅嬋體重｜嬋寶受體重困擾日吃1餐仍失敗想退役！減肥5超錯行為

全紅嬋體重｜全紅嬋想退役｜近日跳水名將全紅嬋在接受內地《人物》雜誌專訪時，首次回應一直以來的體重問題。她坦言，自巴黎奧運會結束後，迎來第一次生理期，導致體重上升，就算每日只吃1餐都減不下去，不敢穿短袖短褲，一見到體重秤就特別害怕，直呼「減肥減的要噶了（死了）」。事實上，減肥不成功可能是做了以下5個行為。



近日，跳水名將全紅嬋在接受《人物》雜誌專訪時，首次回應一直以來的體重問題。（《人物》採訪截圖）

全紅嬋身型暴脹5原因 發育期愛吃1種零食累事？增肌燒脂減肥2招

全紅嬋體重｜14歲一戰成名 因發育期發胖想過退役

全紅嬋在14歲時，首次參加女子單人10女子米跳台決賽，就以466.2的高分奪冠，創下10米跳台歷史最高分，一戰成名，成為中國奧運史上最年輕的「奧運三金」得主。然而，隨著發育期的到來，「發福」、「狀態下滑」等問題讓她倍感壓力。不止隊內的人說她胖，還有外面的輿論更讓她感到窒息。在第一個發育期內，她的身高增長了7厘米，體重增加了6公斤，亦曾試過節食但都無效，稍微喝一口水，體重就升。她坦言「我無法接受變得這麼胖的自己，卻又無能為力」，甚至一度產生過退役的想法。但在掙扎過後，她仍堅定地表示：「還是想要再堅持一下」。

全紅嬋是中國奧運史上最年輕的「奧運三金」得主。（新華社）

全紅嬋體重｜發育期是什麼？對運動員有什麼影響？

「發育期」也就是俗稱的青春期。女生通常在8至13歲開始，男生則稍晚，約在9至14歲。這個時候會出現第二性徵，女生乳房開始發育、來第一次月經。男生則會變聲（喉結突出）、長出鬍鬚及體毛。對於一般人而言，這是自然的成長過程。但對於運動員而言，這是一大難關。

在發育期間，女運動員的骨骼與肌肉的重量會增加，對體操、跳水或彈床等項目的影響尤為明顯。因為「個子小、重心低」，才便於做出靈活的動作。此外，生理期前後會引發水腫，導致體重在短時間內上升0.5至2公斤。這種「一吃就胖」的假象，對需要嚴格控制體重的運動員來說，是一大生理挑戰。

在發育期間，女運動員的骨骼與肌肉的重量會增加，對體操、跳水或蹦床等的影響尤為明顯。（採訪影片截圖）

全紅嬋全運會｜擊退暴脹身型再奪金！5飲食計劃用油誤差不超0.3克

減肥5個超錯NG行為

事實上，發育期不宜減肥。但平時大多數人在減肥時都有遇過，即使極度節食甚至滴水未進，體重依舊紋絲不動；或者連續幾天少吃，磅上的數字卻毫無變化。其實，可能是你，做了以下5個超錯的NG（No Good）減肥行為。減肥常失敗易反彈？營養師揭6錯誤方法隨時白做！節食戒澱粉最錯

減肥時若長期缺乏碳水，身體會轉而分解肌肉來提供能量，導致代謝下降。（freepik.）

1. 節食減肥

許多人減肥可能用過只吃1餐，過午不食等方法，一開始或者有效，但減掉只是水份，並不是脂肪，一旦恢復正常飲食，就極易反彈，導致一次比一次難減。因此只依賴過分節食，並不會成功。

2. 不吃碳水

碳水化合物（如米飯、番薯等）是身體最主要的能量來源。長期缺乏碳水，身體會轉而分解肌肉來提供能量，導致代謝下降。此外，大腦的運作需依賴葡萄糖，不吃碳水會致血糖過低，引發焦慮、易怒、食欲旺盛等情況。

3. 過分焦慮

有些人一開始減肥，就陷入「數字焦慮」，體重稍有波動便感到不安。然而，長期處於壓力下，身體會分泌大量的皮質醇（壓力荷爾蒙），這不僅會促進食慾，還特別容易讓脂肪堆積在腹部。全紅嬋減肥較困難，或許也包含了這種心理壓力。所以，瘦身的第一步不是節食，而是學會放鬆心態。

4. 經常熬夜

睡眠不足會抑制瘦素的分泌，並提升飢餓素水平，增加對高糖、高油食物的慾望。而且身體的修復、燃脂主要在深度睡眠中進行。長期熬夜會破壞生物鐘，導致內分泌失調，令減肥效率大打折扣。

減肥時若單吃水果會讓血糖飆升，產生更強烈的飢餓感，導致暴飲暴食。（freepik）

5. 水果當正餐

水果雖然富含維他命、礦物質和纖維，但幾乎不含蛋白質和脂肪。長期缺乏蛋白質會導致肌肉流失，同時缺乏優質脂肪亦會影響荷爾蒙分泌（如月經失調）。此外，單吃水果會讓血糖飆升，產生更強烈的飢餓感，導致暴飲暴食。