剛果民主共和國晉世界盃球員獲厚禮　體育部長竟稱：要令C朗哭泣

剛果民主共和國在世界盃外圍賽洲際附加賽決賽1：0擊敗牙買加，千辛萬苦終置身2026決賽周，全國為這項創舉熱烈慶祝，總統為全隊球員送車又送樓之際，他們的體育部長博玷保（Didier Bodimbo）卻說出大言不慚的一席話，揚言「當基斯坦奴朗拿度面對剛果民主共和國的時候會哭泣。」



剛果民主共和國出線決賽周，全隊職球員在首都金沙薩（Kinshasa）乘坐開篷巴士接受大量民眾包圍與祝賀。（路透社）

慶祝剛果民主共和國晉世界盃 每個成員獲贈一車一樓

剛果民主共和國日前出線決賽周，最新剛舉行祝捷大會，全隊職球員在首都金沙薩（Kinshasa）乘坐開篷巴士接受大量民眾包圍與祝賀。

總統齊塞克迪（Felix Antoine Tshisekedi）在人民宮（Palais du Peuple）親自接待並在會上宣布，為表揚球員寫下這個國家歷史時刻，每位球員均可獲贈一間房屋以及一部房車。

剛果民主共和國總統齊塞克迪親自祝賀一眾國家隊成員，承諾向每個成員獲贈一車一樓。（網上圖片）

體育部長：「C朗跟我們對戰時會哭出來」

不知是否受到現場熱烈氣氛感染，輪到體育部長博玷保發言時，他竟說：「當基斯坦奴朗拿度面對剛果民主共和國的時候會哭泣」（Cristiano Ronaldo should cry when he faces DR Congo），意味葡萄牙與他們對戰時會落敗。他的志氣說話即場博得參與祝捷會群眾的掌聲與喝采，但兩個月後雙方交手時，卻隨時成為回力鏢兼經典笑柄。

2026世界盃決賽周由32隊擴充至48隊作賽，各隊會分成12個小組作賽，每組4隊。各隊按世界排名分為4個不同檔次，世界排名第五的葡萄牙等強隊及美國、墨西哥和加拿大3個主辦國均屬最高檔次（pot 1），經由洲際附加賽在最後關頭才晉級的剛果民主共和國，屬於最低檔次（pot 4），兩隊同屬分組賽K組，並在香港時間6月18日凌晨碰頭。

時隔52年再入決賽周 1974年曾以扎伊爾的名義入圍

剛果民主共和國昔日曾以不同名義嘗試進軍決賽周，之前唯一一次入圍是1974年，當時是以扎伊爾的名義。那一屆世界盃決賽周只得16隊參賽，扎伊爾是那屆唯一非洲代表。他們在首輪分組賽與巴西、南斯拉夫及蘇格蘭同組，3戰全敗出局兼未入一球，對巴西輸3球，對蘇格蘭輸2球，對南斯拉夫足足失了9球。

2026世界盃是他們自1998年再次易名為剛果民主共和國以來，首次成功打進決賽周，這個人口逾1.24億的國家大量人民都為時隔52年再次晉身世界盃而瘋狂，可是他們要踢至「令C朗哭泣」，實在有難度。不是他們的實力問題，而是今屆的新實制。

葡萄牙隊長C朗拿度。（Getty Images）

2026世界盃新賽制 分組賽「令C朗哭泣」難如登天

今屆將會是41歲的C朗拿度第六次出戰世界盃，他歷年曾助葡萄牙高舉歐洲國家盃，並兩度贏得歐洲國家聯賽（歐國聯），然而世界盃一直無法染指，今屆可能是他的最後機會。今屆賽事增至48隊的同時，亦要多踢一輪32強，12個小組的頭兩名（共24隊）另加8支最佳第三名隊伍均可晉級淘汰賽。

葡萄牙分組對手為剛果民主共和國、烏茲別克和哥倫比一亞，哥倫比亞世界排名13，剛果民主共和國第46，烏茲別克為第50，實力上與世界第五而且陣容粒粒皆星的葡萄牙有一定差距，按正常發揮葡萄牙理應可輕鬆晉級，因此剛果民主共和國在分組賽階段想「令C朗哭泣」其實應該無甚可能。