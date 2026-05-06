田徑｜中國勇奪世界田聯接力賽男子4X100小組第一　晉級世錦賽

2026年世界田聯接力賽周日（3日）在博茨瓦納首都嘉柏隆里落幕。中國男子4X100米接力隊在資格賽第二輪中跑出37.85秒，以小組第一的成績獲得2027年北京田徑世錦賽參賽資格。牙買加在4X100米混合接力決賽中以39.62秒再次刷新世界紀錄。



中國男子4X100米接力隊在周日再次向世錦賽參賽資格發起衝擊。由施君豪、曾克理、王勝傑、何錦櫶組成的中國隊出發後迅速佔據主動，「紅色閃電」劃過博茨瓦納國家體育場的「藍色海洋」，四棒交接順暢，以37.85秒的賽季最好成績率先撞線，昂首晉級世錦賽。

中國男子4X100米接力隊成功晉級北京世錦賽。（新華社）

中國男子4X100米接力隊精彩表現：

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賽後，第一棒施君豪說：「今天的比賽順利完成了賽前制定的打開38秒的目標。昨天跑得有些緊，今天完全跑開了。」第二棒曾克理表示，經過對前一日比賽的調整，隊伍在交接棒環節更加穩定，整體發揮達到預期。

第三棒王勝傑說：「我們這個團隊很年輕，自去年廣州世界田聯接力賽以來持續磨合，相信未來仍有提升空間。」第四棒何錦櫶表示，

下一步目標是衝擊全國紀錄，並期待在明年北京世錦賽主場取得佳績。

中國女子4X100米接力隊在上周六的資格賽首輪中以小組第一拿到北京世錦賽門票，其餘項目資格賽中，中國隊未能再添世錦賽席位。該項目決賽中，梁小靜、劉國怡、朱儁穎、陳妤頡聯袂登場，以42.61秒的成績獲得第五名。

中國女子4X100米接力隊成功晉級北京世錦賽。（新華社）

其他五項決賽同樣精彩紛呈。4X100米混合接力中，由克萊頓姐妹（Clayton）領銜的牙買加隊以39.62秒再破世界紀錄奪冠；4X400米混合接力中，美國隊以3分07.47秒打破賽會紀錄摘金。男子4X100米接力中，美國隊以37.43秒創造今年世界最好成績奪冠，女子4X400米接力決賽中，挪威隊以3分20.96秒的今年世界最好成績爆冷奪金。

4X100米混合接力中，牙買加隊以39.62秒再破世界紀錄奪冠。（新華社）

壓軸進行的男子4X400米接力決賽將現場氣氛推向高潮。由巴黎奧運會男子200米冠軍泰保高（Letsile Tebogo）領銜的博茨瓦納隊以2分54.47秒刷新賽會紀錄併成功本土奪冠。南非隊以2分55.07秒打破全國紀錄獲得亞軍，澳洲隊名列第三。

本屆賽事是世界田聯接力賽首次落戶非洲大陸，也是有「鑽石之城」之稱的嘉柏隆里首次承辦世界田聯頂級賽事。

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