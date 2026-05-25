西甲｜維拉利爾5：1大勝馬體會獲聯賽第3　主帥馬些連奴完美告別

【西甲】維拉利爾最後一輪西甲聯賽中以5：1大勝馬德里體育會，以第三名結束賽季。



這是主帥馬些連奴（Marcelino García Toral）執教維拉利爾的最後一場比賽，他率隊輕鬆擊敗顯得無心戀戰的馬體會。聯賽第三名也是維拉利爾13年來在西甲取得的最佳排名。

維拉利爾5：1大勝馬體會，以第三名結束賽季。（Getty Images）

西甲維拉利爾5：1大勝馬德里體育會：

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隊長柏利祖（Dani Parejo）在第29分鐘的十二碼為維拉利爾首開紀錄，艾約斯佩雷斯（Ayoze Perez）三分鐘後破門得分，為球隊擴大領先優勢。

半場結束前，維拉利爾的米卡達捷（Georges Mikautadze）和古爾（Pape Gueye）再陸續建功，馬體會無法招架，只能憑藉馬克佩比爾（Marc Pubill）在第42分鐘攻入挽回顏面的一球。

下半場，佩雷斯再度建功，將比分改寫為5：1，維拉利爾也順利將這個比分維持到終場哨聲響起。

這是柏利祖代表維拉利爾出戰的最後一場比賽，2020年加盟球隊的他賽後含淚向主場球迷告別。

本場比賽是隊長柏利祖最後一次代表維拉利爾出戰。（Getty Images）

他說：

這是我人生中精彩的六年歲月。我感到驕傲，也對自己的付出感到滿意，我已經為這家球會傾盡所有。

這場失利導致馬體會最終以聯賽第四結束本賽季，但還是獲得歐聯資格。這場比賽也是主帥施蒙尼（Diego Simeone）自2011年以來執教的第800場比賽。

馬體會主帥施蒙尼。（Getty Images）

馬體會本賽季先後在西班牙國王盃決賽和歐聯準決賽失利，最終「四大皆空」。

隊長佐治高基（Jorge Koke）說：

這樣的情況不能再發生在我們身上了，我們必須在下賽季做出修正，不能再丟這麼多球。我們感覺苦澀……盃賽的失利以及西甲中的災難表現，我們必須排名更高。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】