英超｜網絡安全隱患　白禮頓前鋒被恐嚇「死全家」　星洲青年被捕

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-05-03 19:47

球迷各有所愛，判決不利愛隊時難免火上心頭。聲討球證、批評球隊、「怒插」球員，最好言之成理，否則實捉到你。 英超白禮頓前鋒馬奧比去季收到死亡恐嚇，疑因為對阿仙奴一次動作，惹來網民狙擊，揚言傷害他一家大小。英超賽會為此「千里追兇」，通知執法部門，最終偵破案件。「出口傷人」者，身在新加坡。

馬奧比（Neal Maupay）去年6月底主場對阿仙奴，被指「出陰招」令「兵工廠」門將賓特尼奴（Bernd Leno）重創，及後在補時階段入球，反敗為勝。他在賽後惹起爭議，其社交媒體Instagram收到恐嚇訊息。留言者似乎對他弄傷尼奴，甚為不滿，「你以為整傷尼奴，可以走得甩？無X可能呀，兄弟」，更揚言傷害他的家人，「唔使驚，你好安全，唔會有事。屋企人受苦搞到你好心痛，我仲過癮」。

重溫該仗爭議事件 馬奧比辣㷫兵工廠

導火線：馬奧比撞倒尼奴致受傷（按圖放大）

一步步恐嚇 揚言「殺你全家」

這名疑似阿仙奴球迷在賽後3天首次恐嚇馬奧比，過了兩天再次騷擾，「睇住嚟，一陣就有人打你屋企人」。再過5天，馬奧比再次被恐嚇，「你以為舉報我就安全？我殺晒你全家」。

馬奧比令尼奴受傷，觸發網絡安全隱患。（Getty Images）

⇓⇓馬奧比在該仗賽後的帖文，惹來大批球迷指摘

英超賽會主動求助 星洲警方嚴肅跟進

英超賽會收到求助後，嘗試追蹤留言者行蹤，發現該人來自新加坡，遂於去年8月通知當地警察有人涉嫌嚴重網絡欺凌。新加坡警方收到通知後秉公辦理，拘捕一名19歲青年黃德仁（譯音）。據法庭控罪書，黃至少4度發出恐嚇訊息，今天在新加坡出庭應訊，將會押後至本月底再訊。他現時被控4條控罪，已表示有意認罪，每罪最高可被判監禁半年，罰款5000新加坡元（2.92萬元）。

馬奧比強調無心引致尼奴受傷，但球迷普遍不認同。（Getty Images）

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