婆婆飛人張雪玲逝世　屢次揚威國際賽　鼓勵老友記跑出精彩晚年

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-07-01 17:30

近年屢次揚威國際田徑場的香港「婆婆飛人」張雪玲，日前身體不適入院，她的女兒黎賢美在Facebook公布，張婆婆已在29日凌晨逝世。

張婆婆的女兒黎賢美在Facebook發文，表示母親在6月27日（周日）早上開始呼吸困難，入院後發現有肺積水。6月28日（周一）早上院方通知，張婆婆情況不樂觀，當日下午探病時，張婆婆仍然清醒，並對答如流，黎賢美指出當時她「重（仲）識得話成『班』醫生嚟睇佢咁『巴閉』，又識投訴冇水飲，冇野食。護士姑娘話佢好乖，就算用住氧氣袋令到口干（乾），都唔會抓底（低）佢，好配合醫護人員工作。」

「今早（6月29日）5點零，醫院告知佢呼吸同脈搏開始慢，即去醫院。但已走了。😭」黎賢美形容，張婆婆當時「樣子似睡著。四肢好放鬆。向好的一方想，佢是安詳地走的。😇」

張雪玲婆婆生前出戰世界先進田徑賽時的英姿。（資料圖片）

92歲成為世界冠軍

黎賢美本身為退役田徑運動員，張雪玲婆婆在女兒場鼓勵下，開始在2016年練跑，當時她已屆92歲高齡。張婆婆自此愛上跑步，之後還衝出香港，2017年首次與女兒黎賢美一起到韓國參加世界先進田徑賽。

黎賢美直言，出國最大動力不是比賽，而是「希望在媽媽有生之年去更多地方，周遊列國」。由於張雪玲婆婆為全場最年長跑手，參加的90歲以上組別只有她一人作賽，因此順利在賽事中奪得60米和200米兩面金牌。

即使比賽場上沒有對手，但出發前香港天氣突然轉涼和潮濕，令張婆婆當時出現腰痛，加上剛到韓國未能及時適應，所以兩場比賽算是「忍痛完成」，比賽中途更出現驚險一幕——「中間差不多跌一跌，嚇親各隊友，非常唔好意思。」為一面金牌而拼命，這是「婆婆跑手」的熱血，她堅毅不屈的體育精神廣受大眾景仰，迅即成為網上紅人。

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鼓勵老友記跑出精彩晚年

賽後她曾說過，「其實我不是想拿金牌，我只想要身體健康。」這名「世界冠軍」透露自己以前從來不會跑步，「最多都只是追下巴士」，平日只會做早操和晨運保持健康，但在女兒的鼓勵下，從此跑步成為她的最愛。「我要拎這一面金牌回去（老人）中心，跟他們說我做到了，亦鼓勵他們一齊學習。」

2019年張婆婆再到日本參加田徑大師賽，當時已屆95歲的她再次站上頒獎台最高一格。她先以45.57秒贏得女子60米賽事，及後角逐女子標槍賽事，更以4.46米刷新大會紀錄兼摘金，奪得個人在賽事第二面金牌，同時亦是港隊8金12銀13銅共33面獎牌之中，年紀最大的獎牌得主，再次感動世人。

她的女兒黎賢美在悼文中表示，過去一年由於新冠疫情關係，長期留在家中工作，讓她可以每天24小時陪伴母親，認為那是「天意」。最後她分享自己當下心情：「各位放心，我會好傷心，但頂得住的 …… 有咁多朋友幫我打氣。」

重溫「飛人婆婆」張雪玲昔日報道：

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