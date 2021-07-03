亞冠盃│丹恩奴域入12碼助傑志兩連勝　廣州隊連續4場食白果創紀錄

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-07-04 00:13

亞冠盃J組分組賽，香港代表傑志今（3日）晚再鬥廣州隊（前稱廣州恒大）。廣州隊下半場於禁區內犯手球，丹恩奴域把握機會射入12碼，助傑志以1：0贏波，首度在亞冠取得兩連勝。 至於廣州隊亦創下尷尬紀錄，第一次在亞冠連續4場「食白果」，賽後排小組包尾，並正式提早出局。

傑志上場1球小勝廣州隊，已突破香港球隊於亞冠盃的最佳成績；相反廣州隊該仗全場僅1射0中框、首度錄得三連敗。

傑志鬥廣州前夕 內媒「人種論」諷入籍兵 網民不齒反譏

在丹尼停賽下，傑志今仗起用陳晉一任左閘；球隊同樣收起已累積一黃的外援朴俊炯、巴爾拿及基爾頓，避免三人再領黃致下輪缺陣。守將羅拔圖回歸中堅位，中場由刑滿復出的黃洋夥拍何振廷及顏卓彬；右翼則派出艾力士，配合常規正選安永佳跟丹恩奴域。

+ 8 + 8 + 8

廣州隊兩度攻門 半場互交白卷

今屆甚少上陣的艾力士面對廣州隊一眾小將，速度明顯佔優，這位前鋒8分鐘右路突破推進，地波傳中找到丹恩奴域，惟「黑山伊巴」撞射時「撻Q」，對方門將輕易沒收皮球。

廣州隊此戰減少大腳長傳，嘗試用波組織攻勢，中段兩度左路傳中皆有威脅，前鋒黃開洲一度力壓艾里奧頂斜。「藍鳥」中路缺屏障，及後再被直線撕破後防，惟范恒博起腳偏離目標，半場兩隊踢成0：0。

傑志射手丹恩奴域上半場不乏埋門機會，但都無功而還。（傑志提供）

+ 6 + 6 + 6

廣州隊禁區犯手球 丹恩奴域連續4場建功

巴爾拿換邊後入替顏卓彬，傑志兩翼安永佳跟艾力士亦調位，攻力稍見改善。54分鐘巴爾拿妙傳丹恩奴域左路落底拗入中路，後上的艾力士小禁區邊左腳燙射僅僅柱邊出界。

「藍鳥」一直未能打破彊局，另一主力基爾頓64分鐘亦後備入替，69分鐘，艾力士窩利射中高舉雙手的廣州隊守衛張子立，球證直指12碼點。丹恩奴域操刀射破張健智十指關，連續4場有進帳，亦取得他個人在亞冠盃的第40球，將紀錄繼續推高。

丹恩奴域射入12碼，個人在亞冠盃的入球數字衝破40大關。（傑志提供）

艾力士跟丹恩奴域其後分別左右開弓，惟均無法擴大分差。結果傑志繼上輪後再以1：0僅勝廣州隊，第一次於亞冠錄得兩連勝；而廣州隊亦創下尷尬紀錄，首度在亞冠連續4場「食白果」，提早出局。

傑志賽後以9分排次席，在5支次名球隊中暫排第二，仍有以「3支最佳次名球隊」身份出線的希望。

大阪櫻花3：0輕取泰港FC，繼續排榜首。（AFC）

而較早前上演的另一場J組分組賽，日職大阪櫻花憑丸橋祐介、坂元達裕及大久保嘉人各入一球，以3：0輕取泰港FC。櫻花至今仍保持不敗，並繼續排榜首。

傑志亞冠盃賽程： 7月6日 10：00pm（HKT） 泰港FC（泰國） Vs 傑志 7月9日 6：00pm（HKT） 傑志 Vs 大阪櫻花（日本）

重溫傑志首勝中國代表廣州隊的相關報導及圖輯：

丹恩奴域連續三場入波助傑志小勝 廣州隊首錄三運敗

傑志主帥為輪換跟攻力解畫 何振廷差距中反省不足

+ 3 + 3 + 3

重溫傑志僅敗日職大阪櫻花相關報導及圖輯：

丹恩奴域一針見血登亞洲巔峰 傑志3分鐘內反勝為敗

丹恩奴域登頂仍不鬆懈 38次破門唯獨一球最難忘

+ 5 + 5 + 5

重溫傑志首戰勇挫泰超泰港FC相關報導及圖輯：

丹恩奴域追平入球紀錄 傑志雨戰下奪香港球隊史上第二勝

丹恩奴域自信可改寫入球紀錄 「證明港足水平遠超預期」

+ 19 + 19 + 19

2021亞冠盃傑志21人大軍名單：（按圖放大）

+ 15 + 15 + 15

傑志大軍出發情況，抵埗後須檢疫及進入隔離泡泡：（按圖放大）

+ 14 + 14 + 14

2021亞冠盃分組賽，參賽的東亞區球隊一覽：

+ 16 + 16 + 16

重溫2018年傑志首度出戰亞冠盃的精彩畫面：