東京奧運｜波蘭泳隊擺烏龍淪笑柄　6泳手空歡喜一場折返回國

東京奧運開幕在即，各國運動員如箭在弦，浩浩蕩蕩前往日本。沒有奧運資格固然傷心，但6名波蘭泳隊成員抵達日本後，竟然才發現擺烏龍，隨即折返回國，沒有最傷心，只有更傷心！



奧運會，是不少運動員的夢幻舞台，窮一生努力只為一張奧運入場券。世界上與奧運最遙遠的距離，或許不是未能獲得奧運資格，而是入場券得而復失。

屬於大項之一的游泳，將在周六（24日）起一連9日上演，而各國的游手已先後抵達日本，為出戰作最後的準備。波蘭游泳隊23名成員早前抵達日本，竟然在落地後發現，其中6名泳手原來沒有參賽資格。根據東京奧組委的規例，只有獲得奧運資格的運動員才可入境，換言之6名波蘭泳手需要馬上回國，折返波蘭。

抵達日本才發現空歡喜一場，波蘭泳手們當然無癮，亦只好無奈地與隊友們道別，遊「飛機河」返回波蘭。

Piąta nad ranem w Tokio. Pływacy żegnają szóstkę wycofanych kolegów... pic.twitter.com/IjyUYtfDmN — Maksym Jaworski (@MaxJaw_) July 17, 2021

根據國際泳聯（FINA）的條例，只有達到奧運A標或獲邀的奧運B標選手才可參賽，而波蘭這6名泳手的成績全數未達A標。為何6人又會隨隊抵達日本呢？因為當中有人為失誤，波蘭游泳總會及後發聲明承認責任，表示在報名時未有核實各人成績，亦沒有了解相關規例，竟然不知道其中6人沒有A標，最終搞出「大頭佛」。

波蘭誤以為入選的6名泳手同樣來自接力項目，在女子4X100米自由泳及男子4X200米混合泳接力皆面臨退賽的風險。

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波蘭泳隊6人折返，可能需要退出兩個接力項目。（資料圖片／Getty Images）

波蘭游泳總會隨即道歉，但泳手們未有就此罷休，已向波蘭泳總的主席發公開信，並聯署要求所有泳總成員下台，以承擔責任，直言今次失誤對波蘭泳壇打擊甚大，「這是前所未見的失誤，在外界及贊助商眼中，波蘭泳壇已成笑柄。」

波蘭泳手Alicja Tchórz是未達A標的6人之一。（資料圖片／Getty Images）

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