東京殘奧︱中國奪金希望突遭取消資格　內媒質疑：是否故意針對？

參加東京殘奧的中國隊再度出現爭議，被視為奪金希望的硬地滾球隊隊長嚴治強，原先已提早出線8強，卻因最後一場分組賽的兩個動作，被罰取消參賽資格、包尾出局。



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中國隊在今屆東京殘奧引發不少爭議，早前已有泳手李桂芝因於女子50米自由泳決賽（視覺障礙S11級）被指干擾荷蘭運動員，大會終決定重賽，並取消原先由中國包攬的金銀牌。

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日前舉行的硬地滾球BC2級別個人賽，中國隊派出33歲的隊長嚴治強，他2012年倫敦殘奧此項目奪銀，上屆亦摘銅，今屆被視為奪金大熱。

嚴治強曾在殘奧硬地滾球BC2級別個人賽贏得1銀1銅。（Getty Images）

由提早出線變DQ 最後一場分組賽成關鍵

嚴治強首兩戰面對隊友藍智堅，以及阿根廷選手都輕鬆獲勝，本已提前鎖定8強資格，惟最後一場迎戰俄羅斯殘奧會代表，他的兩個動作，卻把結果完全逆轉。

這場比賽嚴治強原先以6：3贏出，獲得3連勝，然而比賽中他兩度犯規，先是在裁判未有示意下擅自投出白球，之後亦更換了對手的白球，結果被判輸0：6。

嚴治強（左三）是今屆中國硬地滾球隊隊長。（Getty Images）

其實即使嚴治強這場落敗，仍可憑2勝1負的成績出線。不過，殘奧組委會在賽後再發出聲明「加罰」，表示認為嚴治強在比賽中做出違反體育精神的行為，取消他整個賽事的參賽資格，並把他3場比賽成績都判作輸0：6。結果原本3戰全勝排榜首的嚴治強，頓時變成3戰全敗包尾出局，無緣爭牌。

嚴治強的3場分組賽全部被判輸0：6。（網上截圖）

內地媒體形容事件「匪夷所思」，他們指嚴治強另外兩戰贏得「毫無爭議」，認為追溯改判是「無法理解」的行為。內媒又稱，連同早前中國泳手被取消獎牌的判決，「不得不讓人擔心是否會故意針對中國運動員」。

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