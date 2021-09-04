東京殘奧｜排球拯救被抑鬱所困的人生　高人一等伊朗長人兩連冠

什麼是「屈機」？看到伊朗男子坐式排球代表梅薩相信略知一二。
這名伊朗選手高人一等，當他坐在網前高舉雙手，已隨即成為對手的威脅。梅薩身高超過8呎，是世界第二高人，在決賽勇奪28分，協助國家蟬聯殘奧金牌。
東京殘奧男子坐式排球金牌戰，伊朗以局數3：1擊敗俄羅斯奪金，5年後再度揚威奧運。伊朗奪金功臣必定是梅薩（Morteza Mehrzad），這名33歲伊朗球員是球隊進攻主力，助球隊化身長勝將軍，決賽前未失一局，面對實力較強的俄羅斯，梅薩挺身而出，獨取28分，領軍衛冕奧運。
在排球場上，梅薩是高人一等，比起其他球員高一截，坐在網前已大概與網一樣高度，亦給予對手不少心理壓力，在攔網時雙手一舉，已可輕鬆地並合法地超越球網，猶如大人打細路。梅薩身高逾8呎（2.46米），是全球在生的第二高人，亦是殘奧史上最高的運動員。
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梅薩天生患有罕見的肢端肥大症（Acromegaly），腦下垂體分泌過量的生長激素，梅薩在16歲已經有6呎2吋高，可惜當他15歲時遇上單車意外，導致右腳骨折並停止生長，及後兩腳長度相距15厘米。
因為肢體殘障，梅薩的性格變得更加孤僻，身邊沒有太多朋友，亦不願擴闊自己的社交圈子，並患上抑鬱症。
幸好，排球改變他的一生，原來全靠一個電視節目。2011年，伊朗國家隊主教練Hadi Rezaei觀看國內奇能異士的節目時，無意發現梅薩，「倘若他可以打坐式排球就好了」，故此隨即聯絡梅薩，他的排球生涯就此開展，同時根治了他的抑鬱症。
梅薩在2016年才入選國家隊，隨即代表伊朗出戰殘奧資格賽，亦在里約奧運初登場，球隊過關斬將殺入決賽，與波斯尼亞爭冠軍，梅薩拿下28分，無獨有偶，與東京殘奧決賽取得相同得分，協助伊朗贏得金牌。
我的缺憾曾經十分困擾我，令我十分憂鬱，我就像坐監一樣，亦擔心外界的觀感，排球改變我人生的一切。
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