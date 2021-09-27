英超｜狼隊神鋒險死還生功架依然　力敵兩中堅建功破入球荒

狼隊尖刀魯爾占美尼斯上季經歷恐怖意外，與大衛雷斯頭撼頭，一度失去知覺，及後休息大半年，今季再度為球隊披甲。這名墨西哥前鋒終於打破入球荒，同時協助球隊一球擊敗修咸頓。



上年11月底，阿仙奴對狼隊的一場聯賽，墨西哥前鋒魯爾占美尼斯（Raul Jimenez）防守角球時，與大衛雷斯「火星撞地球」，及後一度失去意識，送院後發現他頭骨骨折。英超賽會因為這次嚴重意外，而特意修改腦震盪指引，保護球員們的安全。

狼隊占美尼斯已接受手術 各界呼籲要盡早修例保護球員

阿仙奴1：2不敵狼隊 占美尼斯頭撼頭嚴重意外即送院

+ 1

狼隊開季戰績一般，今仗前只錄得一場勝仗，今周面對同樣低迷的修咸頓。

占美尼斯頭部重創後，全季報銷，專心養傷，直至今季才再度披甲。這名墨西哥箭頭終於打破入球荒。狼隊一次簡單直接的攻勢，門將荷西沙亞（Jose Sa）大腳踢前，占美尼斯與碧拿歷克鬥法，以速度壓過對手，再扣過沙利素，碧拿歷克回身飛鏟攔截，占美尼斯冷靜地騙過對方，在12碼點附近熨射入網，功架依然，為狼隊一箭定江山。

占美尼斯先後擺脫兩名修咸頓中堅，再將皮球送入網內。（Getty Images）

+ 2

占美尼斯對上一個入球已經是去年10月，相隔336天後再度在英超有進賬，這名墨西哥前鋒直言終於等到了，「我每一場也想入球，我知道入球即將來臨，我努力地爭取，終於在今仗得償所願。球隊最近表現不俗，我們必須要保持這個狀態，亦要感激球迷們對球隊的不離不棄。」

狼隊6仗得6分，暫列第14位；修咸頓依然未能打開勝利之門，以4分暫列第16位。

占美尼斯相隔336日後，再度在英超取得入球。（Getty Images）

英超第6輪賽果：

+ 4

今輪英超其他焦點賽事戰況：

阿仙奴北倫敦打吡半場致勝 兩小將各獻一傳一射做功臣

利物浦作客賓福特演瘋狂入球戰 沙拿破紀錄仍沮喪離場

曼城作客車路士演矛盾大戰 加比爾捷西斯人叢中射入奠勝

般奴補時階段12碼宴客 維拉作客爆冷一球挫曼聯