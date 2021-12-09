歐聯｜曼聯副選出擊1：1賽和年青人　格連活特妙射開紀錄

歐聯分組賽最後一輪，F組篤定出線的曼聯在奧脫福主場出擊，迎戰年青人，希望報首回合的一敗之仇。紅魔鬼由格連活特妙射開紀錄，可惜上半場末段被追成平手，最終兩軍以1：1握手言和。



事先聲明以副選出擊的曼聯，今仗顧名思義以「年青人」對年青人，新星迪亞路查奧爾（Diallo Amad）及艾蘭加（Anthony Elanga）正選披甲，配合連格﹑雲迪碧克及馬達等球員，後備名單則全數是年青小將。

力爭報回首回合一敗之仇的曼聯今仗有個好開始，格連活特接應勞基梳爾的傳中，車身窩利妙射建功，9分鐘先開紀錄。上半場末段，曼聯後場一次失誤，雲迪碧克一記誤傳足以致命，對方的19歲小將利達（Fabian Rieder）推順射出世界波，收死今仗正選的甸恩軒達臣，半場兩軍打成1：1平手。

格連活特妙射破網，協助曼聯先開紀錄。（Getty Images）

曼聯換邊後一次反擊，連格傳給無人看管的艾蘭加，惟未能再度射破對手門將的十指關，結果維持相同紀錄至完場，紅魔鬼「報仇」失敗，但仍然以11分首名出線。

小將艾蘭加不乏機會，可惜未能將皮球送入網內。（Getty Images）

C朗拿度﹑拉舒福特﹑般奴費南迪斯等主力球員全數不在大軍名單，曼聯主帥蘭歷克表示需要為周末的聯賽留力，他賽後直言不太滿意球隊表現，「我知道這班球員甚少一起上場，首半小時表現尚可，其後開始出現失誤，然後導致失守，我們有機會領先2至3球，可惜未能把握。當球隊失守後，防守力度有點不足，今仗有可能以3：3收場。」

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