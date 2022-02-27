虎吼石河經驗之談｜極限挑戰級難度路線　攀狗牙嶺再上鳳凰山

以下介紹所有關於狗牙嶺的路線均只適宜有經驗且裝備充足的人士前往，新手不宜！

（編按：疫情嚴峻，請避免外出，進入郊野公園範圍必須佩戴口罩，嚴守二人限聚令）



虎吼石河聞名已久，在行山初期已久仰大名，一條由石塊砌成的河，想像在上走過，石塊會搖動甚至滾落，平衡力或膽色缺一不可，當時還是新手的我們一直未敢挑戰，一直放置在Bucket List 的前幾位。時日過去，我們陸續挑戰多條高難度路線，甚至把狗牙嶺中的西狗牙、中狗牙、東狗牙、東東狗牙、西狗牙坑逐一挑戰，最後唯獨剩下位於中狗牙坑上游的虎吼石河。

狗牙嶺無疑是五十峰中難度最高的路線，為鳳凰山以南的支脈，故此在計劃路線之時毫無懸念地將此兩座山峰鳳凰山和狗牙嶺安排同日完成。完走此兩座山峰的走法很多，甚至有前輩說過登狗牙嶺有五十種走法，為了把登狗牙嶺的主要路線都走一遍，這次特意以虎吼石河登狗牙嶺為主路線，並於後文的支路線分享數個狗牙嶺的走法。當然，狗牙嶺屬非常險峻的山脈，若說蚺蛇尖險，狗牙嶺可謂更險。

切勿「人行你又行」的情侶打卡點：（按圖放大）

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極限挑戰級路線：狗牙嶺（548米）►鳳凰山（934米）

鳳凰山

鳳凰山，高海拔934米，為香港第二高峰，大嶼山最高峰，以23米之差僅次於大帽山。鳳凰山是出名觀賞日出地點，由昂坪登山的入口有一座木牌匾刻寫「鳳凰觀日」。鳳凰山景色相當壯麗，分鳳峰和凰峰，因兩峰之間的凹陷貌似頭部裂開而被命名為爛頭山，英文Lautau Peak亦是譯自此名稱。

狗牙嶺

狗牙嶺，是鳳凰山以南的支脈，山脈起伏狀似狗牙，山勢險要且坡度甚高，幾乎每條登山路線都是高難度且需手腳並用！主要有三條山脊登山路線，分別是西狗牙、中狗牙和東狗牙，其他如西狗牙坑、中狗牙坑（虎吼石河）、東東狗牙（狗麻脊）等亦是常見路線。關於狗牙嶺的最高點仍眾說紛紜，有說是於西狗牙往一線生機一段，但該段已超過548米，達600米以上，亦有說位於中狗牙，但該處也只得539米。這些路線均屬高難度級別，新手不宜、經驗不足者不宜、體力不足者不宜、膽小懼高者亦不宜。

▼按圖看清沿途風景，經虎吼石河上狗牙嶺及鳳凰山！

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於東涌乘坐大嶼山巴士至水口村下車，先沿鳳凰徑第10段接上引水道，左轉幾步便到達中狗牙坑入口。中狗牙坑於林木之間，大部份路段均有樹蔭，唯需手腳並用進行攀爬，沿路有大量絲帶引路，但仍有不少分支，需留意方向。近上遊路段開始景觀逐漸開揚，曝曬於陽光之下，說明即將到虎吼石河。登上狗牙嶺後，繼續是陡峭的山路，攀過一線生機和閻王壁後登上鳳凰山，然後才正式下山。

體能★★★★☆

技術★★★★☆

風景★★★★☆

需時約6.5小時



長度：約6公里

補給：無

裝備：手套、行山鞋、充足糧水

交通：可於東涌乘11或23號大嶼山巴士至水口下車



攻頂感受

無論是狗牙嶺或鳳凰山，均沿不同路線登頂無數次，每回攻頂都會覺得不枉此行！一般連走狗牙嶺和鳳凰山均沿狗牙嶺登山，鳳凰山下山，這次亦不例外。中狗牙坑是中狗牙和東狗牙之間的山谷，下游與一般山澗相似，需於山林之間攀爬，至中狗牙坑源末才是一段大約百米長的石河，正是虎吼石河，它比想像中短，快速上攀大概只需10分鐘便能攀越。挑戰虎吼石河前我們曾挑戰其他石河，部分石河更分幾段，非常刺激，虎吼石河的岩塊較大而長度較短，因而不禁有點失望。不過就景觀而言確實相當壯觀，氣勢磅礡，值得一去！

完成虎吼石河便到達中狗牙、東狗牙和狗麻脊的交匯處，其後越過一線生機沿閻王壁登斬柴㘭接上鳳凰徑第3段登頂；一線生機險要，雖有鐵鏈輔助，但每回想起此處曾發生多宗致命意外便會戰戰兢兢慢慢移動。其後登閻王壁非常陡峭，唯有小心往上爬，至鳳頂體力值已減半，雖然疲累但登頂一刻帶來的滿足感，絕對值回票價！

Hikipedia其他狗牙嶺路線分享：

狗牙嶺行山｜四牙全走後經驗之談 體能消耗比考牌路線三牙全走低

狗牙嶺行山心得｜挑戰西狗牙坑攀爬直壁 比虎吼石河險要難度更高

Hikipedia的「動物山」bucket list：（按圖放大）

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6個計劃行山旅程心得：（按圖放大）

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（《香港山峰50全攻略》，萬里機構授權使用）

書名：香港山峰50全攻略

作者：蔡婷茵、李嘉怡



李嘉怡 Kylie Li



「影響我們一生的，並非偶爾為之的事情，而是我們一直在做的事情。」喜歡行山、酷愛挑戰、更愛腎上腺素飆升的感覺，急性子、好奇心旺盛、興趣是探索未知的世界。原本的三分鐘熱度，漸漸愛上行山並接觸路跑 、行澗、綑邊、泳綑、潛水、航拍。每年都為自己定下Bucket List，尋找更好的自己。



蔡婷茵 Avis Choy



「昨天下了雨，今天刮了風，明天太陽就出來了。」自小與陽光和汗水絕緣，因為一場30公里的夜山比賽而接觸行山，並為之着迷。喜歡探索生活的各種可能，行山以外，路跑馬拉松、車中泊露營、初嘗鐵索攀岩，當中有喜歡的，也有放棄了的；確信無論結果如何，得着總比錯失更多。



【本文獲「萬里機構」授權轉載。】