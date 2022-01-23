英超．賽前消息︱利物浦強陣作客水晶宮　較周中對阿仙奴有兩變動

利物浦周日晚英超作客水晶宮，陣容較周四深夜聯賽盃四強次回合對阿仙奴一仗，僅作出兩個調動：門將由二號門將基利靴，換回首席門將艾利臣比加。阿歷士張伯倫亦克服傷患，正選上陣，在前線夥拍羅拔圖法明奴和迪奧高祖達攻堅。



賽前利物浦主帥高普與水晶宮領隊韋拉。（Getty Images）

利物浦正選陣容（4-3-3）：

門將：艾利臣

後衛：羅拔臣、雲迪積克、麥迪比、阿歷山大阿諾特

中場：居迪斯鍾斯、法賓奴、佐敦軒達臣

前鋒：祖達、法明奴、阿歷士張伯倫



水晶宮門將古亞達（Vicente Guaita）取代畢蘭特（ Jack Butland），復任正選。（Getty Images）

主隊水晶宮比起上周英超聯賽1：1賽和白禮頓一仗，同樣作出兩個調動。門將古亞達（Vicente Guaita）取代畢蘭特（ Jack Butland），復任正選。伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）今仗先列後備，由桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）先出場。

水晶宮正選陣容（4-3-3）：

門將：古亞達

後衛：泰歷米素爾、馬克古希、佐基姆安達臣、祖爾禾特

中場：舒洛比、韋曉士、干拿加拉查

前鋒：桑馬迪達、奧辛尼艾度亞迪、米高奧利斯

