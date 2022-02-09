酷似夏韶聲世界盃爆紅　塞內加爾主帥奪非國盃一雪廿年恥辱

2018年世界盃，塞內加爾主帥阿利奧施斯（Aliou Cisse）以整屆賽事唯一黑人主帥及最年輕主帥的身份，廣受關注，加上他長相酷似歌手夏韶聲（Danny Summer），令香港球迷更感親切。

應屆非洲國家盃，他領軍首度捧起錦標，衣錦還鄉站在巴士頂接受歡呼一幕，實際是兌現了廿前年一個心碎的承諾、也是對批評聲音的最大反擊。



阿利奧施斯一把長髮，可有歌手夏韶聲影子？（Getty Images）

阿利奧施斯球員年代踢過英超的伯明翰和樸茨茅夫，2002年對阿利奧施斯而言起伏極大，當年他以隊長身份領塞內加爾首度出戰世界盃，第一場分組賽便爆大冷1：0擊敗衛冕的法國，一路打入8強才止步。

惟同年稍早上演的非洲國家盃，施斯領塞內加爾打入決賽對喀麥隆，戰至互射十二碼他卻射失，以2：3飲恨失冠，當晚他徹夜無眠。事實上，同一年，他也在一次郵輪船難中失去幾位家人。

當時施斯許下諾言：「我無法以球員身份奪冠，但我會以領隊身份贏回錦標。」

阿利奧施斯（右）在2002年世界盃跟法國球星亨利（左）交鋒。（Getty Images）

施斯在2012年成為塞內加爾主帥，至今10年終於奪得非國盃冠軍，過程中卻飽受質疑，尤其2019年塞內加爾再入決賽，卻還是輸給「超霸鷹」尼日利亞，令國內出現不少聲音，指他無法領軍奪冠，甚至曾經的國家隊隊友迪奧夫也開腔：「這支球隊有能力贏得非國盃，但不是在施斯麾下。」

塞內加爾國內媒體《達卡時報》在今屆非國盃期間，曾以「國家隊的敵人」作大字標題去形容施斯。

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腹背受敵，但施斯一直堅持自己不做多餘事、不說無謂說話的執教風格，令他備受球員信任，國家隊主將沙迪奧文尼在決賽前也說：「我們想為國家、也為施斯去贏得這錦標，無論是球員年代或作為領隊，他也受過太多煎熬了。」

今次的冠軍可說是狠狠「打臉」一眾批評者，有趣的是，曾對施斯最嚴苛的迪奧夫，日前也在慶祝儀式中跟施斯一同狂歡。這個非國盃冠軍對於施斯個人而言，絕對是吐氣揚眉。

施斯站在巴士車頂接受群眾祝賀的畫面，一雪二十年來的恥辱：