游泳客注意︱西貢半月灣大浪掛紅旗　另有3沙灘今天不宜下水

康文署今日（15日）宣布，由於大浪關係，港島南區的石澳泳灘；西貢區的廈門灣泳灘（又稱：半月灣）、銀線灣泳灘及清水灣第二灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民請勿在該處游泳。

政府早前宣布放寬社區距離措施，康文署的泳灘在5月5日重開，康文署38個公眾游泳池會由5月12日至16日陸續重新開。



《美女郊遊遊》節目曾介紹半月灣。（ViuTV截圖）

5月5日起康文署轄下刊憲泳灘及水上活動中心會重新開放，當中15個泳灘由每日上午9時至下午6時提供救生員服務。除上述15個刊憲泳灘外，其餘泳灘的救生員服務會繼續暫停，市民切勿在沒有救生員服務的泳灘游泳，以免發生意外。由5月5日起市民在康文署室外運動場所進行運動可以不佩戴口罩。

沙灘重開｜15個康文署泳灘5.5提供救生員服務 曬太陽記得戴口罩

康文署現時正為轄下的公眾游泳池進行池水過濾及消毒程序，並會抽取池水樣本進行化驗，以確保池水清潔衞生、保障泳客安全。康文署38個公眾游泳池會由5月12日至16日陸續重新開放。

因應第二階段放寬社交距離措施將於5月19日起實施，市民在室內體育場所運動時亦不必佩載口罩。